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Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu oglasilo se za Kurirpovodom pronalaska tela u kući kod Novog Bečeja. Tužilaštvo navodi da postoje indicije da je reč o ženskoj osobi koja je živela u kući sa svojim sinom. Sumnju da se nešto dogodilo, kako ističu, prijavila je njena ćerka, nakon što žena nije odgovarala na telefonske pozive.

- Za sada postoje indicije da se radi o ženskoj osobi, koja je sa svojim sinom živela u navedenoj kući, a sumnju da se nešto desilo, prijavila je njena ćerka kojoj se nije javljala na telefon. Međutim, zbog zatečenog stanja na licu mesta ove činjenice ne možemo sa dovoljnim stepenom verovatnoće potvrditi - navelo je tužilaštvo.

1/5 Vidi galeriju Ovde je nađeno telo žene u zamrzivaču Foto: Kurir/S.U.

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu obavio je sinoć, 1. oktobra, zajedno sa ovlašćenim policijskim službenicima, uviđaj u kući, nakon što je pronađeno beživotno telo. Tužilaštvo je saopštilo da identitet pronađene osobe za sada nije moguće sa sigurnošću utvrditi, dok okolnosti na mestu događaja ukazuju da se radi o ubistvu.

- Kako nije bilo moguće utvrditi identitet lica, a zatečeno stanje na licu mesta i nakon kriminalističke obrade je ukazivalo da postoji sumnja da je smrt u direktnoj vezi sa radnjama drugog lica, odnosno da se radi o ubistvu, naređena je obdukcija leša - navode iz Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

Obdukcijom bi, osim identiteta i pola osobe, trebalo da budu utvrđeni uzrok i vreme smrti, kao i druge činjenice važne za dalji tok istrage.

- Pored utvrđivanja identiteta i pola leša, obdukcija bi trebala da utvrdi i uzrok i vreme smrti, kao i ostale činjenice od značaja za dalje postupanje istražnih organa - saopštilo je tužilaštvo.

Lice mesta je detaljno forenzički obrađeno, a policija je izuzela predmete i tragove koji bi mogli da budu važni za rasvetljavanje događaja i eventualni krivični postupak.

- Lice mesta je detaljno forenzički obrađeno, izuzeti su predmeti i tragovi koji bi mogli biti od značaja za rasvetljavanje ovog događaja, ali i kao dokazi za krivični postupak koji će uslediti s obzirom na ocenu zatečenog stanja - dodaju takođe.

Iz tužilaštva ističu da za sada ne mogu da saopšte kvalifikaciju krivičnog dela, niti informacije o eventualnom izvršiocu.

- O kvalifikaciji krivičnog dela za sada ne možemo obavestiti javnost, dok se ne provere i utvrde dodatne činjenice, kao ni o potencijalnom izvršiocu krivičnog dela - navodi se u saopštenju.

00:16 Policija ispred kuće u kojoj je nađeno telo u zamrzivaču Izvor: Kurir/S.U.

Komšije u šoku, policija i dalje ispred kuće

Prema ranijim informacijama, policija je sinoć intervenisala nakon prijave, a slučaj je izazvao veliki šok među meštanima. Komšije su za medije ispričale da je u kući živeo sin, dok je majka, prema njihovim navodima, živela u Zrenjaninu i povremeno dolazila da ga obiđe.

- Delovalo je kao da u kući nema nikoga, roletne su bile spuštene, a M. S. isto duže vreme nismo viđali, niti smo viđali njegov automobil ispred kuće - rekla je jedna komšicina. Među meštanima su se, nakon pronalaska tela, pojavile različite priče o tome šta se dogodilo.

- Čuli smo razne priče, da je telo bilo u zamrzivaču i da je sin, navodno, hteo delovima majčinog tela da nahrani psa... Sad, ne znam šta se stvarno desilo. Kažu i da ga je neko video sa sekirom u dvorištu i da je to možda bio alarm da se otkrije ovaj užas. Svašta se priča, a mi smo šokirani - rekla je komšinica.

Prema njenim rečima, sin pronađene žene ranije je imao problema i veći deo života proveo je u ustanovama. Ona je takođe ispričala da je žrtva bila doktorka i da je među pacijentima bila veoma cenjena.