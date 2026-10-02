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Beogradska policija u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom identifikovala je i uhapsila J. B. (23), vozača "golfa" koji je sinoć napravio karambol na raskrsnici Smederevskog puta i Ulice profesora Vasića u Vinči, kada je automobilom uleteo u grupu osnovaca i oborio troje dece.

Stravičan incident koji je uznemirio čitavu Srbiju dobio je epilog u kasnim večernjim satima kada su pripadnici MUP locirali J.B. (23) koji se nakon nesreće bezobzirno udaljio sa lica mesta.

Kako smo već pisali, J.B. snimljen je sinoć oko 20 sati u beogradskom naselju Vinča kako na pešačkom prelazu udara dvojicu dečaka, a onda beži sa lica mesta.

Prema navodima na društvenim mrežama, udario je dvojicu dečaka, braću blizanace, stare 12 godina, i oni su pukom srećom prošli bez težih povreda.

Snimak ove saobraćajne nesreće osvanuo je sinoć na Instagramu, a saobraćajna nesreća se dogodila nedaleko od OŠ "Nikola Tesla".

Detalji nesreće

Grupa od desetak dece čekala je zeleno svetlo na pešačkom prelazu kako bi prešli ulicu.

Međutim, kada su dočekali zeleno svetlo i zakoračili na ulicu, odjednom se pojavio crni automobil koji je išao prevelikom brzinom i to u zoni škole. On je prešao u suprotnu saobraćajnu traku i nije se zaustavio kod pešačkog prelaza, pa je naleteo na grupu dece i udario blizance.

Na kraju je pobegao sa lica mesta, ne proverivši kako su deca koju je udario.