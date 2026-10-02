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M.S. (40) kog je policija odvela sinoć nakon što je u njegovoj kući kod Novog Bečeja pronađeno raskomadano telo njegove majke S. S. u zamrzivaču, poznat je policiji i već je imao prijave za nasilje u porodici, nezvanično saznajemo.

Kako, takođe nezvanično, saznajemo on je i psihijatrijski bolesnik. Slabo se kretao po selu, a komšije kažu da ga poslednjih dana nisu ni viđale, zbog čega su mislile da u njegovoj kući nema nikoga.

M. S. odvedela policija nakon što je telo njegove majke nađeno u zamrzivaču Foto: Društvene Mreže

Prema rečima komšija, M. S. je bio problematična osoba i veći deo svog života je, kako kažu, proveo po različitim ustanovama.

- On je bio na odvikavanju i na lečenju, bio je i izav rešetaka. Ja ga ovde nisam video od 2017. godine, pa sve do aprila prošle godine. Tada se pojavio i viđali smo i policiju s vremena na vreme da dolazi da ga obilazi... Da li je on bio na nekoj uslovnoj slobodi ili šta već, to ne znamo, jer nismo bili bliski s njim - kaže jedan od šokiranih komšija.

Kako dalje navodi, oni su M. S. videli pre izvesnog vremena sa štakom.

- Imao je zavijenu ruku i nogu i hodao je uz pomoć štake, a istovremeno smo videli da mu je automobil slupan, pa smo povezali da je verovatno imao saobraćajku. Eto, to je bilo pre dosta vremena, a u poslednje vreme nismo viđali da neko ulazi ili izlazi iz njegove kuće, roletne su bile stalno spuštene... Zato smo mislili da on nije tu - kaže naš sagovornik.

1/5 Vidi galeriju Ovde je nađeno telo žene u zamrzivaču Foto: Kurir/S.U.

Prema njihovim rečima, pokojna majka bila je divna žena i do penzije je radila u lokalnom domu zdravlja kao doktorka.

- Majka je već neko vreme živela u Zrenjaninu, a on je ovde bio sam. Majka je dolazila da ga obilazi i tada smo je viđali. Ona je jako volela sina i stalno ga je hvalila, sve najlepše je pričala o njemu, iako smo svi znali da on nije baš kako treba. Ona je stalno govorila: "Moj Mića, moj Mića" - pričaju susedi i dodaju:

- Suprug pokojne doktorke je preminuo pre par godina. On se nikako nije slagao sa sinom, čuli smo i da se pre njegove smrti desio jedan incident, posle kog je otac preminuo, a sin odveden u ustanovu. A sa majkom je imao lep odnos, tako smo barem mi mislili.

Komšije kažu da su ih policijske patrole uznemirile sinoć oko 21 sat, kao i da je policija i od jutros ispred kuće strave i užasa.

- Videli smo policiju ispred te kuće, a onda smo čuli da je telo S. S. bilo u zamrzivaču, raskomadano... Čuli smo i da je njenog sina neko video valjda sa sekirom, kao i da je hteo majčinim mesom da nahrani svog psa... Sad, svašta se priča, šta je od svega toga istina, ne znamo, ali svakako je jezivo i strašno - pričaju komšije.

00:16 Policija ispred kuće u kojoj je nađeno telo u zamrzivaču Izvor: Kurir/S.U.

Inače, sin nesrećne žene odveden je sinoć i navodno je smešten u psihijatrijsku ustanovu.

Telo žene poslato je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok i vreme njene smrti, a o slučaju se oglasilo i Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu koje vodi istragu.