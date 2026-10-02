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"Čuli smo da je telo majke potpuno raskomadao, do te mere da još uvek ne može sa sigurnošću da se utvrdi čak ni kog je pola. Znači da je vrlo verovatno nesrećnica isečena na delove... Priča se da su delovi pronađeni u zamrzivaču, a što je još jezivije, čuli smo i razne priče o tome šta je navodno planirao da uradi sa telom", pričaju za Kurir komšije žene S.S. čije je telo pronađeno sinoć u zamrzivaču u kući kod Novog Bečeja.

M.S. Foto: Društvene Mreže

Meštani su ostali zatečeni nakon što je policija otkrila leš žene u zamrzivaču. Prema onome što su čuli, telo je bilo u veoma lošem stanju.

Komšije navode i da su pojedini meštani videli M. S. sa sekirom i, kako kažu, zastrašujuća im je i pomisao šta je imao u planu da uradi.

- Ko zna šta se njemu dogodilo u glavi da napravi ovakav masakr, žena je bila potpuno neprepoznatljiva - kaže komšija, vidno potresen.

M.S. Foto: Društvene Mreže

- Zatečeni smo. Prvo nismo ni znali da u kući nekoga ima, a onda čujemo nešto ovako. Ne možemo da verujemo - dodaju meštani i istiću da je nesrećna žena živela sa ćerkom u Zrenjaninu, a da je u ovo mestu povremeno dolazila da obiđe sina koji je poslednjih godinu dana sam živeo u kući strave.

- S.S. je živela sa ćerkom u Zrenjaninu, nismo ni znali da je sada došla ovde. Čak i njega, koji je tu živeo, nismo mnogo sretali. Živeo je povučeno, roletne na kući su bile uvek spuštene - pričaju komšije.

Kako navode meštani, žrtva je bila poznata i poštovana doktorka iz ovog mesta. Prema njihovim rečima, nakon penzionisanja preselila se u Zrenjanin, gde je navodno nastavila da radi u jednom domu za stare.

- Htela je da radi. Iako je bila u penziji, čuli smo da se zaposlila u jednom staračkom domu kao doktorka - kaže jedna od komšinica.

1/5 Vidi galeriju Ovde je nađeno telo žene u zamrzivaču Foto: Kurir/S.U.

Meštani navode da je žena bila posebno vezana za sina, koji je, prema njihovim tvrdnjama, godinama imao probleme i veći deo života proveo u raznim ustanovama.

- On je, mislim, zavisnik i veći deo svog života proveo je u ustanovama. Dugo ga nije bilo ovde. Mislim da je u aprilu prošle godine izašao iz neke ustanove i onda je sam živeo u kući, a majka ga je obilazila - priča komšinica.

Ona dodaje da je žena, uprkos svemu, prema sinu imala mnogo ljubavi.

- Ona je njega jako volela. Uvek ga je hvalila i stalno govorila: "Moj Mića, moj Mića", iako je znala da on baš i nije kako treba. I ranije je bio prijavljivan za nasilje u prodici, da li baš prema majci ne znam. Znam da se sa ocem nije nikako slagao, svašta je tu bilo... Otac mu je odavno umro - kaže komšija.

S.S. Foto: Društvene Mreže