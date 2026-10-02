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Telo muškarca pronađen je danas oko 12.20 sati u napuštenoj kući u Voždovoj ulici u Nišu.

Kako nezvanično saznajemo, telo je u fazi raspadanja i već duže vremena se nalazi na toj lokaciji.

Policija na licu mesta obavlja uviđaj, a za sada se ne zna da li je reč o prirodnoj ili nasilnoj smrti. Naložena je obdukcija.

- Pronađeno je telo muškarca u napuštenoj kući. Policija obavlja uviđaj i utvrđuje činjenice i okolnosti. Obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u niškoj policiji.

Za sada nije poznat identitet pokojnog muškarca.

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