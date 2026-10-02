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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Lazara V. (21) zbog postojanja opravdane sumnje da je 11. avgusta 2026. godine u stanu na teritoriji GO Čukarica zajedno sa još jednim maloletnim licem, neovlašćeno, radi prodaje držao skoro 2.5 kilograma opojne droge kanabis.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Lazaru V. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da je Lazar V. neovlašćeno radi prodaje držao, zajedno sa jednim maloletnim licem u odnosu na koga je postupak razdvojen, ukupno 2.423,35 grama opojne droge kanabis.

U stanu su, pored navedene opojne droge, pronađene i dve digitalne vagice za precizno merenje sa tragovima opojne droge.

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