Ministar Vujić: Profesija javnog izvršitelja važna za naše društvo i privredno okruženje

Ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić pozdravio je danas učesnike Jedanaestog godišnjeg savetovanja koje se održava u Vrdniku u organizaciji Komore javnih izvršitelja.

Tom prilikom je istakao da je profesija javnog izvršitelja važna kako za naše društvo uopšte, tako i za privredno okruženje.

"Sa uvođenjem profesije javnog izvršitelja i uređenjem materije izvršenja i obezbeđenja mi smo dobili i dosta dobru poziciju na business doing listi”, naveo je ministar Vujić.

Imajući u vidu česte primedbe na samu profesiju izvrsitelja, ministar se osvrnuo i na potrebu pojačanog nadzora nad javnim izvršiteljima i institucionalnu odgovornost.

“Ministarstvo pravde podržava unapredjenje profesije javnih izvršitelja ali i jacanje odgovornosti zaključio je ministar pravde.