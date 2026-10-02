PRAVNA SIGURNOST I TRANSPARETNTNOST KLJUČNE ZA GRAĐANE: Otvoreno Jedanaesto savetovanje javnih izvršitelja
- Bojan Kostić poručio je da javni izvršitelji treba da jačaju pravnu sigurnost građana i privrede, uz prilagođavanje savremenom načinu života.
- Istakao je da bi šira ovlašćenja izvršiteljima omogućila brže reagovanje u slučajevima poput divlje gradnje i urušavanja zgrade u Ulici vojvode Vlahovića.
- Ministar Nenad Vujić ocenio je da je profesija važna za društvo i poslovno okruženje, uz potrebu jačeg nadzora i odgovornosti.
Bojan Kostić, predsednik Komore javnih izvšritelja, izjavio je danas na otvaranju Jedanaestog godišnjeg savetovanja javnih izvršitelja da pravna nauka nije statična i da ona treba da se prilagođava savremenom načinu života, kako bi se ispunio osnovni cilj, a to je da se obezbedi što bolja pravna sigurnost svih građana.
Kostić je podsetio na značaj ove profesije ne samo u Srbiji već u svim zemjlama Zapadne Evrope i istakao da je važno da građani razumeju u kojim su sve to životinim situacijama izvršitelji od izuzetnog znača. Predsednik komore naveo je da se nada da bi slične nadležnosti, kao kolege širom Evrope, u perspektivi mogli da dobiju i izvršitelji u Srbiji.
- Kolege iz Francuske i Belgije, recimo objasnile su nam da njih građani često angažuju da konsatuju neku činjenicu, kada smatraju da je neko njihovo pravo ugroženo divljom gradnjom - rekao je Kostić i na primeru dva događaja poznata javnosti objasnio da bi izvršitelji, da imaju iste nadležnosti kao njihove kolege u ovim državama, bili nadležni da reaguju u slučjau investitora sa Voždovca s kojim su komšije imale probleme prošle godine, ali i u slučaju koji je doveo do urušavanja zgrade u Ulici vojvode Vlahovića nedavno.
- Nedelju dana pre ovog našeg savetovanja, u Ulici vojvode Vlahovića, stanari te zgrade morali su da napuste zgradu jer je pretila opasnost da se zgrada uruši. Da imamo nadležnosti, mi smo mogli da budemo adresa građanima pre nego što se to dogodilo - naveo je Kostić i objasnio da bi u tom slučaju izvršitelji izašao na teren, napravio zapisnik koji ima dokaznu snagu pred sudom, i na osnovu kog se utvrđuje neko pravo za stranku, odnosno da li je došlo do povrede prava.
Učesnike dvodnevnog savetovanja, među kojima su brojni izvršitelji, sudije, tužioci, advokati, predsednici privrednih, osnovnih i viših sudova i banaka, sudije Ustavnog suda kao i predsednica Visokog saveta sudstva Bojana Čogurić, pozdravio je i ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić.
Vujić je istakao da je profesija javnog izvršitelja važna kako za naše društvo uopšte, tako i za privredno okruženje.
- Sa uvođenjem profesije javnog izvršitelja i uređenjem materije izvršenja i obezbeđenja mi smo dobili i dosta dobru poziciju na business doing listi - naveo je ministar Vujić.
Imajući u vidu česte primedbe na samu profesiju izvrsitelja, ministar se osvrnuo i na potrebu pojačanog nadzora nad javnim izvršiteljima i institucionalnu odgovornost.
- Ministarstvo pravde podržava unapređenje profesije javnih izvršitelja ali i jačanje odgovornosti - zaključio je ministar pravde.
Predsednica Visokog saveta sudstva Bojana Čogurić, govoreći na jednu od ključnih tema, načelo javnosti u sudskom postupku, posebno je istakla važnost transparentnosti i otvorenot sudova ka građanima navodeći da javnost ima lelgitimno pravo da prati tok postupka, a da kritika javnosti ima smisla samo ukoliko je ona konstruktivna.
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