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Delovi tela S. S., doktorke iz okoline Novog Bečeja pronađeni su juče u porodičnoj kući u koju je povremeno dolazila kako bi obišla sina M. S. (40).

Sumnja se da je nesrećna žena ubijena i raskomadana, a delovi njenog tela pronađeni su u zamrzivaču.

Pokojna S.S. Foto: Društvene Mreže

- S.S. je bila divna žena, vrlo cenjena i poštovana doktorka, jako je volela svoj posao i ceo život se tome posvetila. Imala je dvoje dece, ćerku i sina, međutim, sa sinom je imala velikih problema iako je ona to pokušavala da sakrije. Možda joj je bilo teško i da prizna sama sebi to, ali nažalost, sad je kasno - kaže jedna komšinica za Kurir.

Prema njenim rečima, Slavica je izvesni period živela sa ćerkom u Zrenjaninu, a njen sin ostao u kući u okolini Novog Bečeja.

- M. S. je sam živeo u ovoj kući, ali jako retko smo ga viđali, ni sa kim on ovde u mestu nije komunicirao, živeo je tako povučeno i jedino ga majka obilazila. Kadgod je neko sretne o deci je govorila sve najbolje, a Bog sam zna šta se to juče dogodilo u toj kući i kako je uopšte neko mogao biti sposoban da učini takvo zlo.

Sin M.S. Foto: Društvene Mreže

Komšije kažu da su ih policijske patrole uznemirile sinoć oko 21 sat, kao i da je policija i od jutros ispred kuće strave i užasa.

S obzirom na stanje u kom su zatekli leš, još uvek nije sa sigurnošću utvrđeno na koji način se sve dogodilo, ipak sumnja se da je reč o stravičnom ubistvu kakvo se ne pamti.

- Videli smo policiju ispred te kuće, a onda smo čuli da je telo bilo u zamrzivaču, raskomadano... Čuli smo i da je njenog sina neko video valjda sa sekirom, kao i da je hteo majčinim mesom da nahrani svog psa... Sad, svašta se priča, šta je od svega toga istina, ne znamo, ali svakako je jezivo i strašno - pričaju komšije.

1/5 Vidi galeriju Ovde je nađeno telo žene u zamrzivaču Foto: Kurir/S.U.

Inače, sin nesrećne žene odveden je sinoć i navodno je smešten u psihijatrijsku ustanovu.

Pokojna majka je do penzije radila u lokalnom domu zdravlja kao doktorka i o njoj meštani imaju samo reči hvale.

- Mnogima je pomagala, a njoj sada nije imao ko da pomogne. Tu porodicu zatekle su velike muke. Pre par godina njen muž je preminuo. On se nikako nije slagao sa sinom, čuli smo i da se pre njegove smrti desio jedan incident, posle kog je otac preminuo, a sin odveden u ustanovu. A sa majkom je imao lep odnos, tako smo barem mi mislili...