OVO JE DOKTORKA IZ OKOLINE NOVOG BEČEJA ČIJE JE RASKOMADANO TELO NAĐENO U ZAMRZIVAČU: Imala težak život, bila cenjeni lekar i mnogima je pomogla (foto)
- Delovi tela Slavice S., doktorke iz okoline Novog Bečeja, pronađeni su u porodičnoj kući, a sumnja se na ubistvo.
- Policija je sinoć i jutros bila ispred kuće, dok je njen sin odveden i navodno smešten u psihijatrijsku ustanovu.
Delovi tela S. S., doktorke iz okoline Novog Bečeja pronađeni su juče u porodičnoj kući u koju je povremeno dolazila kako bi obišla sina M. S. (40).
Sumnja se da je nesrećna žena ubijena i raskomadana, a delovi njenog tela pronađeni su u zamrzivaču.
- S.S. je bila divna žena, vrlo cenjena i poštovana doktorka, jako je volela svoj posao i ceo život se tome posvetila. Imala je dvoje dece, ćerku i sina, međutim, sa sinom je imala velikih problema iako je ona to pokušavala da sakrije. Možda joj je bilo teško i da prizna sama sebi to, ali nažalost, sad je kasno - kaže jedna komšinica za Kurir.
Prema njenim rečima, Slavica je izvesni period živela sa ćerkom u Zrenjaninu, a njen sin ostao u kući u okolini Novog Bečeja.
- M. S. je sam živeo u ovoj kući, ali jako retko smo ga viđali, ni sa kim on ovde u mestu nije komunicirao, živeo je tako povučeno i jedino ga majka obilazila. Kadgod je neko sretne o deci je govorila sve najbolje, a Bog sam zna šta se to juče dogodilo u toj kući i kako je uopšte neko mogao biti sposoban da učini takvo zlo.
Komšije kažu da su ih policijske patrole uznemirile sinoć oko 21 sat, kao i da je policija i od jutros ispred kuće strave i užasa.
S obzirom na stanje u kom su zatekli leš, još uvek nije sa sigurnošću utvrđeno na koji način se sve dogodilo, ipak sumnja se da je reč o stravičnom ubistvu kakvo se ne pamti.
- Videli smo policiju ispred te kuće, a onda smo čuli da je telo bilo u zamrzivaču, raskomadano... Čuli smo i da je njenog sina neko video valjda sa sekirom, kao i da je hteo majčinim mesom da nahrani svog psa... Sad, svašta se priča, šta je od svega toga istina, ne znamo, ali svakako je jezivo i strašno - pričaju komšije.
Inače, sin nesrećne žene odveden je sinoć i navodno je smešten u psihijatrijsku ustanovu.
Pokojna majka je do penzije radila u lokalnom domu zdravlja kao doktorka i o njoj meštani imaju samo reči hvale.
- Mnogima je pomagala, a njoj sada nije imao ko da pomogne. Tu porodicu zatekle su velike muke. Pre par godina njen muž je preminuo. On se nikako nije slagao sa sinom, čuli smo i da se pre njegove smrti desio jedan incident, posle kog je otac preminuo, a sin odveden u ustanovu. A sa majkom je imao lep odnos, tako smo barem mi mislili...
Telo žene odmah je poslato na obdukciju, rezultati bi trebalo da rasvetle na koji način je žena preminula. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu, a sve detalje o navodima nadležnih možete pročitati OVDE.