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Mladić J. B. (23), koji je osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je sinoć u beogradskom naselju Vinča povređeno dvoje dece, pušten je nakon saslušanja na slobodu!

Podsetimo, nesreća se dogodila na raskrsnici Smederevskog puta i Ulice profesora Vasića, kada je automobil udario decu koja su prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu i na zeleno svetlo za pešale na semaforu. Takođe, u trenutku nesreće, osumnjičeni vozač je prešao u suprotnu kolovoznu traku, pretičući vozila ispred sebe, a pošto je oborio dvojicu dečaka, inače braću blizance staru 12 godina, on je pobegao.

Kako smo ranije pisali, policija ga je nekoliko sati kasnije pronašla i privela, a o slučaju je obavešteno i Drugo osnovno javno tužilaštvo.

- J. B. je nakon davanja izjave pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Podvrgnut je testovima na alkohol i narkotike i utvrđeno je da u trenutku nesreće nije bi ni pijan ni drogiran - kaže izvor.

Jedno dete je nakon udesa kolima Hitne pomoći prevezeno u bolnicu gde su mu, srećom, konstatovane lake telesne povrede, ali žitelji Vinče upozoravaju da je samo puka sreća sprečila da se sinoć dogodi tragedija.

Drugo osnovno javno tužilaštvo nastavlja rad na prikupljanju svih dokaza i snimaka sa sigurnosnih kamera kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.