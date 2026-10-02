UHAPŠEN ZBOG PREVARA OD 3 MILIONA DINARA! Oglasio se MUP: Krao od Novog Sada i Vojvodine
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su M. M. (39), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Sumnja se da je on, u periodu od 2020. do 2025. godine, u svojstvu zastupnika Udruženja građana "Srbica" iz Kaća, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata, u ukupnom iznosu od 3.020.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet Autonomne pokrajine Vojvodina.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.