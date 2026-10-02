U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su M. M. (39) , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Sumnja se da je on, u periodu od 2020. do 2025. godine, u svojstvu zastupnika Udruženja građana "Srbica" iz Kaća, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata, u ukupnom iznosu od 3.020.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet Autonomne pokrajine Vojvodina.