Hronika
TRAGEDIJA KOD BAČKE PALANKE! Poznaniku upao u kuću, izudarao ga šipkom, pa sam pozvao policiju: Povređeni umro u bolnici uprkos pokušaju reanimacije
- Muškarac je preminuo u bolnici nakon što ga je poznanik udario šipkom u Gajdobri kod Bačke Palanke.
- Osumnjičeni je navodno sam pozvao policiju, a njemu je određeno zadržavanje nakon uviđaja.
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Jedan muškarac preminuo je u bolnici nakon što ga je poznanik udario šipkom u mestu Gajdobri kod Bačke Palanke.
Prema nezvaničnim informacijama, zločin se dogodio kada je muškarac iz Siblaša došao kod poznanika u Gajdobru.
- Nakon što je udario muškaraca šipkom, navodno je sam pozvao policiju. Teško povređeni muškarac je hitno prevezen u Urgentni centar. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali bez uspeha - rekao je izvor.
Osumnjičenom za napad je određeno zadržavanje, a uviđaj su obavili policija i nadležni tužilac.
Kurir.rs/Blic
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