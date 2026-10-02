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Jedan muškarac preminuo je u bolnici nakon što ga je poznanik udario šipkom u mestu Gajdobri kod Bačke Palanke.

Prema nezvaničnim informacijama, zločin se dogodio kada je muškarac iz Siblaša došao kod poznanika u Gajdobru.

- Nakon što je udario muškaraca šipkom, navodno je sam pozvao policiju. Teško povređeni muškarac je hitno prevezen u Urgentni centar. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali bez uspeha - rekao je izvor.

Osumnjičenom za napad je određeno zadržavanje, a uviđaj su obavili policija i nadležni tužilac.

Kurir.rs/Blic

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