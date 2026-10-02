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U porodičnoj kući u Gajdobri kod Bačke Palanke danas popodne dogodio se težak zločin u kome je život izgubio M. A. (70).

Zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo, policija je na licu mesta uhapsila M. J. (64) iz Silbaša.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama iz istrage, zločinu je prethodio ozbiljan porodični sukob. M. J. je došao u kuću u kojoj živi njegova 35-godišnja ćerka, a nakon verbalne rasprave, kako se sumnja, metalnom šipkom je više puta udario M. A. u predelu glave.

Teško povređeni muškarac hitno je prevezen u Klinički centar Vojvodine, na Odeljenje reanimacije. Lekari su se borili za njegov život, ali su, uprkos svim naporima, u 17.47 časova mogli samo da konstatuju smrt.

Prema informacijama iz istrage, neposredni povod sukoba mogle bi biti teške optužbe koje je ćerka osumnjičenog iznela neposredno pre ubistva.

Kako se nezvanično saznaje, ona se požalila ocu da ju je svekar M. A. silovao pre dva dana. Reč je o navodima koji tek treba da budu provereni. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, žena je upućena na ginekološki pregled u Novom Sadu, kako bi se utvrdile relevantne činjenice.

Uviđaj na mestu tragedije obavila je zamenica Višeg javnog tužioca u Novom Sadu, koja je delo kvalifikovala kao teško ubistvo.

M. J. je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. Nakon toga će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.