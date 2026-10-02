ŽENA (36) IZBOLA KOMŠIJSKO DETE U LEPOSAVIĆU, PA UHAPŠENA: Evo u kakvom je stanju dečak (3)
Tzv. kosovska policija u Leposaviću uhapsila je osumnjičenu M.M. za pokušaj ubistva trogodišnjeg dečaka oštrim predmetom. Ona je danas izvedena pred sud i određen joj je pritvor do 30 dana.
Kako je saopšteno, juče oko 12.20 časova, policijska stanica u Leposaviću primila je informaciju od Glavnog centra porodične medicine u Leposaviću da je trogodišnje muško dete dovedeno u taj medicinski centar sa ranama, za koje se sumnja da su nanete oštrim predmetom - nožem.
Policijske jedinice su izašle na lice mesta, gde se, na osnovu početnih istraga, sumnja da je osumnjičena M.M. (36) napala dete iz komšiluka dok je bilo na ulici. Slučaj se desio u Leposaviću.
Dete je zadobilo rane u ruke i grudni koš, a prema izveštaju dežurnog lekara, dečak je u stabilnom stanju i van životne opasnosti.
Policija je uspela da uhapsi osumnjičenu koja je tokom hapšenja pokušavala da napadne policajce, ali je, zahvaljujući njihovom profesionalnom reagovanju, uhapšena bez posledica, navodi se u saopštenju.
Na osnovu početnih istraga, policija je obaveštena da osumnjičena ima problema sa mentalnim zdravljem.
Sve preduzete radnje su prijavljene državnom tužiocu, koji je naložio pokretanje krivičnog postupka „Pokušaj ubistva“, dok je osumnjičena, po odluci državnog tužioca, zadržana na 48 sati.
Kurir.rs/Kosovo online