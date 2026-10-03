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Dva muškarca poginula su u požaru u naselju Progar kod Surčina, koji je tokom protekle noći izbio u kući u kojoj su živeli, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, hitna pomoć je primila poziv u 19.33 sati a nakon dolaska na lice mesta medicinski radnici su mogli samo da konstatuju smrt dva muškarca, čija se starost procenjuje na oko 80 i oko 60 godina.

Tokom noći Hitna pomoć je imala i jednu intervenciju zbog saobraćajne nezgode, u kojoj je jedna osoba pregledana na licu mesta.

Hitna pomoć imala je tokom noći 107 intervencija, od kojih 16 na javnom mestu a za pomoć su najčešće zvanili pacijenti zbog poteškoća sa disanjem.