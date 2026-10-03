Slušaj vest

Dva muškarca poginula su u požaru u naselju Progar kod Surčina, koji je tokom protekle noći izbio u kući u kojoj su živeli, saopšteno je  iz službe Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, hitna pomoć je primila poziv u 19.33 sati a nakon dolaska na lice mesta medicinski radnici su mogli samo da konstatuju smrt dva muškarca, čija se starost procenjuje na oko 80 i oko 60 godina.

Tokom noći Hitna pomoć je imala i jednu intervenciju zbog saobraćajne nezgode, u kojoj je jedna osoba pregledana na licu mesta.

Hitna pomoć imala je tokom noći 107 intervencija, od kojih 16 na javnom mestu a za pomoć su najčešće zvanili pacijenti zbog poteškoća sa disanjem.

Kurir.rs/Telegraf.rs

Ne propustiteBeogradNESVAKIDAŠNJE, BIZARAN INCIDENT KOD BEOGRADA?! Izbio požar, konj se uplašio pa udario vlasnicu u glavu?! Suluda noć u Beogradu, plus tri pada sa visine
hitna pomoć noć
HronikaOTAC UBIO SVEKRA SVOJE ĆERKE ZBOG NJENIH TEŠKIH OPTUŽBI? Detalji porodičnog horora u Gajdobri - uhapšen na licu mesta
Karaburma ubistvo G. R. (81).jpeg
HronikaTRAGEDIJA KOD BAČKE PALANKE! Poznaniku upao u kuću, izudarao ga šipkom, pa sam pozvao policiju: Povređeni umro u bolnici uprkos pokušaju reanimacije
1000036186.jpg
HronikaVOZAČ KOJI JE POKOSIO BRAĆU BLIZANCE U VINČU PUŠTEN NA SLOBODU: Pušten posle saslušanja i testova na drogu i alkohol!
vinča.png