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Pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru, u zajedničkoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Pazaru, rasvetlili su još jedan slučaj trgovine ljudima i uhapsili dve osobe, među kojima je i majka maloletne osobe koja je, prema sumnjama nadležnih, bila žrtva.

Policija je uhapsila D. E. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom prethodnih godinu dana podvodio maloletnu osobu, primoravajući je na prostituciju i pružanje seksualnih usluga drugim osobama sa teritorije Novog Pazara, saopštili su nadležni.

Uhapšena i majka

U okviru iste akcije uhapšena je i M. K. (55), majka maloletne osobe. Ona se sumnjiči da je izvršila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Krivična prijava podneta je i protiv još jednog maloletnog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Zbog sumnje na isto krivično delo saslušan je i S. R. (18), protiv kojeg je takođe podneta krivična prijava.

Akciju su realizovali pripadnici Tima za trgovinu ljudima Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nakon intenzivnog i kontinuiranog rada na rasvetljavanju slučaja.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Policija i tužilaštvo nastavljaju dalji rad na ovom slučaju.