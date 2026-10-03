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Zločin koji se dogodio u selu Kumane kod Novog Bečeja, u kom je M. S. (40) osumnjičen da je delove tela svoje majke, penzionisane doktorke S. S., sakrio u zamrzivač, otkrio je strašne detalje iz života nesrećne žene. Kako se saznaje, osumnjičeni M. S. odranije je dobro poznat organima reda i pravosuđu, a iza sebe već ima odslužene kazne i boravak u zatvorskoj bolnici.

Kako pričaju zatečene komšije iz sela, o pokojnoj doktorki svi imaju samo reči hvale, dok za njenog sina navode da je oduvek važio za problematičnog mladića.

- O S. i njenom pokojnom suprugu svako u selu može reći samo sve najlepše, imali su skladan brak. Međutim, sin je oduvek bio čudan. Stalno se svađao sa ocem, a kasnije se ispostavilo da ima i ozbiljne probleme sa drogom - kažu komšije.

Dva puta prijavljivan za nasilje u porodici

Da je M. S. bio sklon agresiji, potvrdio je i izvor blizak istrazi, otkrivajući da su protiv njega ranije već podnošene krivične prijave.

- Protiv osumnjičenog su dva puta podnošene krivične prijave zbog nasilja u porodici. Prvi put je osuđen na uslovnu kaznu zatvora jer je utvrđeno da je delo počinio u neuračunljivom stanju. Međutim, kada se nasilje ponovilo, izrečena mu je mera zatvorskog lečenja jer je konstatovano da je psihički bolesnik koji delo ponavlja u stanju neuračunljivosti - objašnjava sagovornik.

Pušten iz zatvorske bolnice na slobodu

Nakon što je proveo određeno vreme na lečenju u zatvorskoj bolnici, osumnjičeni je pušten na slobodu.

- Nakon procene lekara i uz odobrenje suda, on je pušten iz zatvorske ustanove kako bi lečenje nastavio na slobodi. U međuvremenu mu je preminuo otac, pa je majka preuzela potpunu brigu o njemu i krila od okoline kroz kakav pakao prolazi - dodaje izvor.

Kako je pokojna S. S. bila narušenog zdravlja, istražitelji ne isključuju mogućnost da je žena preminula prirodnom smrću, a da je naknadno došlo do kasapljenja njenog tela sekirom.