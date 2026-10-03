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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. S. (40) iz okoline Novog Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on, usmrtio šezdesetdevetogodišnju majku, čije je telo prekjuče pronađeno u kući u okolini Novog Bečeja.

M. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.