Hronika
BUKNUO POŽAR NA DORĆOLU Vatra izbila u restoranu u Višnjićevoj: Vatrogasci i policija hitno reagovali
- Jutros oko 05.30 izbio je požar u lokalu u Višnjićevoj ulici broj 7 na Dorćolu, a objekat je po dolasku policije bio u plamenu.
- Vatrogasci su odmah krenuli sa gašenjem kako bi sprečili širenje vatre na okolne objekte, dok je u toku uviđaj i istraga o uzroku požara.
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Na mesto događaja odmah je upućena policijska patrola, koja je po dolasku zatekla ugostiteljski objekat u plamenu.
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd odmah su započeli akciju gašenja otvorenog plamena kako bi obuzdali vatrenu stihiju i sprečili širenje na okolne objekte.
Na terenu su, pored više policijskih patrola, prisutni i dežurni starešina, kao i nadležne ekipe koje obavljaju uviđaj.
Uzrok izbijanja vatre za sada zvanično nije poznat, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti.
(Kurir.rs/Telegraf)
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