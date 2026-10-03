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Jutros, oko 05.30 časova buknuo je požar u lokalu u Višnjićevoj ulici u beogradskom naselju Dorćol.

Na mesto događaja odmah je upućena policijska patrola, koja je po dolasku zatekla ugostiteljski objekat u plamenu.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd odmah su započeli akciju gašenja otvorenog plamena kako bi obuzdali vatrenu stihiju i sprečili širenje na okolne objekte.

Na terenu su, pored više policijskih patrola, prisutni i dežurni starešina, kao i nadležne ekipe koje obavljaju uviđaj.

Uzrok izbijanja vatre za sada zvanično nije poznat, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti.

(Kurir.rs/Telegraf)

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