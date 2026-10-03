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Gledanjem snimaka u Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Damiru P. iz Hrvatske i Šainu U. iz Severne Makedonije, okrivljenim za teško ubistvo Branislava Penčića 19. marta 2022. godine u Obrenovcu.

Na snimcima sigurnosnih kamera od tog dana vidi se deo neuređenog parkinga između zgrada, gde je nekoliko dana pre ubistva Penčić često parkirao svoj automobil. Okrivljeni Makedonac snimljen je četiri puta u periodu od 11.44 časa do 13.47 časova kako dalazi u taj deo, prolazi parkingom, ili dolazi do zgrade pored i vraća se nazad na glavnu ulicu gde su on i Hrvat parkirali iznajmljeni automobil i čekali.

Mesto ubistva u Obrenovcu Foto: Nenad Kostić

Šain U. je u sudnici tvrdio da je svaki put dolazio da mokri iza zgrada, jedino se prvi put vratio, a da to nije učinio, jer je video neku ženu da širi veš i decu.

Damir P. je na to dobacivao "kulturno, kulturno", pa ga je sudija Živko Jevđenijević opomenuo i upozorio da ne remeti suđenje, jer će biti udaljen.

- Ako hoćete vratite me u ćeliju, meni je svejedno - rekao je okrivljeni Damir.

On se inače više puta okretao prema publici u sudnici, smejao i namigivao.

Foto: Kurir

Na pitanje sudije da li je na tom mestu kod zemljanog parkinga video okrivljenog Šaina U. kako stoji naslonjen na zid, otac ubijenog Branislava Zoran Penčić je rekao da nije, već da ga je nekoliko dana ranije u naselju koje zovu "Staro igralište", udaljenom 100 metara od tog parkinga, video kako gleda u ulaz zgrade u kojoj je živeo njegov sin.

U sudnici je pogledan i snimak zabeležen kobnog 19. marta sa obližnjeg vrtića, koji traje oko sat vremena od 14 časova, pa do 15.03 časa, na kojem se vidi iznajmljeni automobil okrivljenih na parkingu i da je neko unutra i pomera se. Zatim u 15.03 časa do vozila dotrčava osoba u tamnom gornjem delu odeće i svetlom donjem, noseći sportsku torbu, prolazi do suvozačevih vrata, ulazi u auto i onda vozilo kreće, isparkirava se i odlazi.

Branislav Penčić Foto: Kurir, Privatna Arhiva