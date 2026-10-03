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Rutinska patrola policije u Novom Pazaru razotkrila je mračnu tajnu i jeziv slučaj trgovine ljudima. Sve je počelo kada su policajci tokom redovne kontrole grada u jednoj zabačenoj ulici primetili devojčicu (16) kako stoji na ulici.

Kako se saznaje, policijska patrola je naišla na devojčicu (16) iz Raške. Pošto im je situacija delovala sumnjivo, pripadnici policije su odlučili da je odmah kontrolišu i legitimišu.

Tokom razgovora i provere identiteta, usledio je potpuni šok za operativce. Devojčica je otkrila da ima svega 16 godina i priznala da često dolazi u Novi Pazar kod svog dečka D.E. (39).

- Policajci su razgovarali sa njom i tokom razgovora saznali su da se ona već neko vreme prostituiše. Rekla je da povremeno dolazi u Novi Pazar kod dečka, koji je stariji od nje 23 godine. To im je bio alarm da detaljno provere sve navode i otkriju ko je na to primorava - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Nakon prvih provera i prikupljenih informacija, policija je odmah zatražila i dobila službeni nalog kako bi se detaljno istražili svi navodi i pozadina ovog slučaja.

Ilustracija Foto: Profimedia

Operativci Tima za trgovinu ljudima Odeljenja kriminalističke policije PU Novi Pazar, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, pokrenuli su opsežnu akciju koja je ubrzo razotkrila da se iza ovog susreta krije organizovani lanac seksualne eksploatacije i da je glavni osumnjičeni muškarac za kojeg je devojčica rekla da joj je partner.

Policija je uhapsila D. E. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom prethodnih godinu dana podvodio maloletnu osobu, primoravajući je na prostituciju i pružanje seksualnih usluga drugim osobama sa teritorije Novog Pazara, saopštili su nadležni.

U okviru iste akcije uhapšena je i M. K. (55), majka maloletne osobe. Ona se sumnjiči da je izvršila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Krivična prijava podneta je i protiv još jednog maloletnog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.