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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su B. S. (49) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

B. S. se sumnjiči da je više puta udario jednog od policajaca koji su pozvani da pruže asistenciju ekipi Zavoda za urgentnu medicinu Niš.

Policajac sa teškim povredama završio u bolnici

Povređeni policajac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.