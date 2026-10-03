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DEČAKA OBORIO AUTOMOBIL, OSTAO DA LEŽI BEZ SVESTI: Teška saobraćajna nesreća na Dedinju!
- Na Dedinju, u Ulici Neznanog junaka kod broja 28, automobil je oborio dete staro oko 15 godina.
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U Ulici Neznanog junaka kod broja 28 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je automobil oborio dete starosti oko 15 godina.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, od siline udara tinejdžer je ostao bez svesti. Svedoci i učesnici nesreće odmah su alarmirali Hitnu pomoć i policiju.
Ekipe Hitne pomoći i policijske patrole upućene su na mesto nesreće. Očekuje se da povređeno dete bude hitno prevezeno u dežurnu zdravstvenu ustanovu na dalju reanimaciju i dijagnostiku.
Policija će na licu mesta izvršiti uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove teške nesreće.
(Telegraf)
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