Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Ulici Neznanog junaka kod broja 28 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je automobil oborio dete starosti oko 15 godina.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, od siline udara tinejdžer je ostao bez svesti. Svedoci i učesnici nesreće odmah su alarmirali Hitnu pomoć i policiju.

Ekipe Hitne pomoći i policijske patrole upućene su na mesto nesreće. Očekuje se da povređeno dete bude hitno prevezeno u dežurnu zdravstvenu ustanovu na dalju reanimaciju i dijagnostiku.

Policija će na licu mesta izvršiti uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove teške nesreće.