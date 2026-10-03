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Sumnje da je požar u restoranu u Višnjićevoj ulici na Dorćolu podmetnut su potvrđene nakon pregleda snimaka sa sigurnosnih kamera.

Jutros oko 05.35 časova policiji je prijavljeno da gori ugostiteljski objekat na Dorćolu. Na mesto događaja odmah su upućene policijske patrole i Vatrogasno-spasilačka brigada, a prizor koji su zatekli bio je dramatičan – lokal je bio u potpunom plamenu.

Kako se saznaje, na snimcima sa nadzornih kamera jasno se vidi nepoznata osoba sa kapuljačom na glavi koja u ruci nosi kanticu. Napadač je prišao objektu, razbio staklo na vratima, polio unutrašnjost zapaljivom tečnošću i zapalio restoran, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

00:07 Restoran na Dorćolu potpuno izgoreo Izvor: Kurir

Borba vatrogasaca sa vatrenom stihijom bila je teška i iscrpljujuća. Zbog opasnosti od širenja požara na okolne objekte, više vatrogasnih ekipa borilo se sa plamenom sve do 10 sati ujutru, kada je vatra konačno ugašena.

U požaru je pričinjena velika materijalna šteta. Vatra se proširila i na susedne objekte, pa je tako znatno oštećena i picerija koja se nalazi odmah pored zapaljenog restorana.

Policija i dežurni starešina su na terenu, uviđaj je u toku, a policijske snage intenzivno tragaju za osumnjičenim muškarcem sa snimka.