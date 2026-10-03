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Dečak, koji je danas, oko 11.30 časova, povređen u Ulici Neznanog junaka kod broja 28, zadobio je teške povrede i hitno je prevezen u zdravstvenu ustanovu.

Podsetomo, teška saobraćajna nesreća u kojoj je automobil oborio dečaka starosti oko 15 godina koji se nalazio na trotinetu, dogodila se u naselju Dedinje.

Od siline udara tinejdžer je zadobio teške povrede glave, odnosno ogroman subduralni hematom (krvarenje u mozgu).

Ekipe Hitne pomoći su odmah intervenisale na licu mesta i povređenog dečaka hitno prosledile u šok-sobu radi spasavanja života i daljeg zbrinjavanja.

(Kruir.rs/Telegraf)

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Hitna pomoć
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