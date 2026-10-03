Hronika
ZADOBIO TEŠKE POVREDE GLAVE Poznato stanje dečaka povređenog na Dedinju: Pokosio ga automobil dok je vozio trotinet
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Dečak, koji je danas, oko 11.30 časova, povređen u Ulici Neznanog junaka kod broja 28, zadobio je teške povrede i hitno je prevezen u zdravstvenu ustanovu.
Podsetomo, teška saobraćajna nesreća u kojoj je automobil oborio dečaka starosti oko 15 godina koji se nalazio na trotinetu, dogodila se u naselju Dedinje.
Od siline udara tinejdžer je zadobio teške povrede glave, odnosno ogroman subduralni hematom (krvarenje u mozgu).
Ekipe Hitne pomoći su odmah intervenisale na licu mesta i povređenog dečaka hitno prosledile u šok-sobu radi spasavanja života i daljeg zbrinjavanja.
(Kruir.rs/Telegraf)
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