hapšenje
UHAPŠEN BOMBAŠ IZ OBRENOVCA: Žrtvi bacio eksplozivnu napravu u dvorište!
- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je J.R. (22) zbog sumnje da je bacio ručnu bombu M52 u dvorište kuće u Obrenovcu.
Slušaj vest
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici MUP RS uhapsili su J.R. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je 6. septembra 2026. godine u 3:52 časova na teritoriji GO Obrenovac aktivirao i bacio ručnu bombu M52 u dvorište porodične kuće M.D, koja je eksplodirala.
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Reaguj
Komentariši