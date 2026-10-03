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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici MUP RS uhapsili su J.R. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je 6. septembra 2026. godine u 3:52 časova na teritoriji GO Obrenovac aktivirao i bacio ručnu bombu M52 u dvorište porodične kuće M.D, koja je eksplodirala.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

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