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Težak incident koji se dogodio jutros u ranim jutarnjim časovima uznemirio je stanare Balkanske ulice u Čačku. Nakon kraće verbalne rasprave došlo do brutalnog fizičkog obračuna. U ovom napadu četrdesetosmogodišnji muškarac zadobio je teške povrede, dok je osumnjičeni za napad, stariji Čačanin sa inicijalima D. D., brzom akcijom policije odmah lišen slobode.

Svedoci koji su se zatekli na licu mesta navode da se drama odigrala na javnoj površini, tačnije ispred jedne lokalne trgovinske radnje.

- D. D. je kod sebe imao bejzbol palicu kojom je besomučno udarao drugog muškarca. Od siline udaraca, četrdesetosmogodišnjak je obliven krvlju pao na betonski pločnik, nakon čega smo šokirani zvali policiju i Hitnu pomoć - kaže jedan od očevidaca koji se zatekao ispred trafike.

Iz Opšte bolnice u Čačku zvanično je potvrđeno da je na odeljenje hitnog prijema transportovano muško lice sa ozbiljnim i teškim telesnim povredama. Lekari su obavili hitne preglede i dijagnostiku, nakon čega je pacijent adekvatno zbrinut i prebačen u jedinicu intenzivne nege radi daljeg praćenja stanja.