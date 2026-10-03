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Nakon svirepog ubistva u selu Gajdobra, kod Bačke Palanke, komšije ubijenog Miodraga Miće A. (70) su u potpunom šoku. Oni tvrde da deka nikom ne bi naudio i da nije zaslužio ovu crnu sudbinu.

Kako smo ranije pisali, zbog sumnje da mu je presudio šipkom juče je uhapšen otac Mićine snajke (35), M. J. (64) iz Silbaša, kojem je ćerka navodno rekla da ju je svekar silovao, nakon čega je M.J. došao u Gajdobru i, kako se sumnja, ubio svog prijatelja.

- To je bilo oko 15.30 sati. Čuo sam da je Mića tada prilegao da odrema. Međutim, tada se ispred njegove kuće dovezao M.J. i šipkom ga istukao po glavi dok je spavao. Jadan Mića nije ni imao šansu da se odbrani. Verujem da ništa nije skrivio, kako kaže njegova snaja, on u životu nikoga nije povredio. Verovatno mu je podmetnula sve jer se nikako nije slagala sa njim - tvrdi za Kurir prijatelj pokojnog Miodraga.

Druga Mićina komšinica kaže da je dan pre tragedije on prevezao njenu ćerku kod lekara.

- Moja ćerka ga je slučajno srela dan pre zločina. Ponudio se da je odveze kod doktora u Bačku Palanku jer je i on išao u grad. Tada su pričali i on joj se sve vreme žalio na snaju i njenu familiju, pričao joj je kako ga maltretiraju, i evo sad je ubijen. Niko u selu ne veruje da je napastvovao snaju, a o njoj nemam ništa lepo da kažem. Svi znamo kakva je i niko joj ne veruje - kaže meštanka sela.

Foto: Ilija Ilić

Još jedan prijatelj ubijenog Miodraga kaže da je celo selo na Mićinoj strani.

- Nadam se da će se ubrzo dokazati da Mića nikoga nije povredio. Jadni njegovi unuci bez njega. Sin mu ima trojke sa tom snajom, idu u prvi razred. Živeo je samo za njih. Po ceo dan smo ga viđali sa njima. Svuda ih je šetao i svaki dinar im je davao. Sad su izgubili dvojicu deda, jer je ovaj drugi uhapšen. Juče, pre ubistva, je baš bio u crkvi. Stvarno jedan divan čovek, kojeg zna celo selo. Miroljubiv i fin, nikada nisi mogao da ga vidiš u kafani. Jako smo potreseni njegovom smrću i svi smo na njegovoj strani. Nije ni čudo što su ta deca dodeljena ocu, odnosno njegovom sinu. Snajka nije ni živela tu konstantno. Ona ima još dvoje dece iz prethodnog braka - navodi naš saogovornik.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni M.J. je nakon zločina sam pozvao policiju i ispričao šta je uradio. Ona je odmah došla i uhapsila ga, a teško povređeni Mića hitno je prevezen u Klinički centar Vojvodine, na odeljenje reanimacije. Lekari su se borili za njegov život, ali su, uprkos svim naporima, u 17.47 časova mogli samo da konstatuju smrt.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, Miodragova snaja je upućena na ginekološki pregled u Novom Sadu, kako bi se utvrdile relevantne činjenice.

Uviđaj na mestu tragedije obavila je zamenica Višeg javnog tužioca u Novom Sadu, koja je delo kvalifikovala kao teško ubistvo.

M. J. je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. Nakon toga će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.