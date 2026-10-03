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Čačanin D. D. uhapšen je jutros u Čačku nakon što je u Balkanskoj ulici bejzbol palicom brutalno pretukao 48-godišnjeg sugrađanina i naneo mu teške telesne povrede, a kao motiv ovog krvavog obračuna sumnja se na osvetu zbog napada na sina osumnjičenog koji se dogodio samo dan ranije, nezvanično saznaje Kurir.

Svedoci koji su se zatekli na licu mesta navode da se drama odigrala na javnoj površini, tačnije ispred jedne lokalne trgovinske radnje.

- D. D. je kod sebe imao bejzbol palicu kojom je besomučno udarao drugog muškarca. Od siline udaraca, četrdesetosmogodišnjak je obliven krvlju pao na betonski pločnik, nakon čega smo šokirani zvali policiju i Hitnu pomoć - kaže jedan od očevidaca koji se zatekao ispred trafike.

Foto: Kurir/D.Č.

Iz Opšte bolnice u Čačku zvanično je potvrđeno da je na odeljenje hitnog prijema transportovano muško lice sa ozbiljnim i teškim telesnim povredama. Lekari su obavili hitne preglede i dijagnostiku, nakon čega je pacijent adekvatno zbrinut i prebačen u jedinicu intenzivne nege radi daljeg praćenja stanja.

Policijske patrole su stigle na lokaciju ubrzo nakon poziva uplašenih građana. Na mestu događaja zatekli su povređenog čoveka, kao i napadača koji nije pružao otpor prilikom privođenja u policijsku stanicu. Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, obojica aktera ovog sukoba imaju dosije i odranije su poznati organima reda.

Motiv sukoba navodno osveta

Pozadina ovog krvavog incidenta navodno se krije u njihovim ranijim i neraščišćenim sukobima.

Naime, sumnja se da je pretučeni muškarac samo dan pre ovog događaja fizički nasrnuo na sina osumnjičenog D. D., što je verovatno bio povod za osvetu. Detaljna policijska istraga, koja je trenutno u toku, utvrdiće sve tačne okolnosti i motive ovog napada.