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Na jezeru Duboki potok kod Barajeva danas oko 13 časova dogodila se nesreća kada je mladi pecaroš upao u vodu i nije isplivao.

Prema rečima očevidaca, mladić je viđen sa rancem na leđima kako korača po strmom delu obale. U jednom trenutku se okliznuo na strmini, izgubio ravnotežu i pao u vodu. Nakon pada, nesrećni mladić nije uspeo da izroni.

Nadležne službe i policija su na terenu, a potraga za nestalim pecarošem je u toku.