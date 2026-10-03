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MLADIĆ UPAO U JEZERO I NIJE ISPLIVAO: Spasioci tragaju za pecarošem u Barajevu!
- Na jezeru Duboki potok kod Barajeva mladi pecaroš je oko 13 časova upao u vodu i nije isplivao.
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Na jezeru Duboki potok kod Barajeva danas oko 13 časova dogodila se nesreća kada je mladi pecaroš upao u vodu i nije isplivao.
Prema rečima očevidaca, mladić je viđen sa rancem na leđima kako korača po strmom delu obale. U jednom trenutku se okliznuo na strmini, izgubio ravnotežu i pao u vodu. Nakon pada, nesrećni mladić nije uspeo da izroni.
Nadležne službe i policija su na terenu, a potraga za nestalim pecarošem je u toku.
(Telegraf)
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