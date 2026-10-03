Slušaj vest

Na jezeru Duboki potok kod Barajeva danas oko 13 časova dogodila se nesreća kada je mladi pecaroš upao u vodu i nije isplivao.

Prema rečima očevidaca, mladić je viđen sa rancem na leđima kako korača po strmom delu obale. U jednom trenutku se okliznuo na strmini, izgubio ravnotežu i pao u vodu. Nakon pada, nesrećni mladić nije uspeo da izroni.

Nadležne službe i policija su na terenu, a potraga za nestalim pecarošem je u toku.

(Telegraf)

Ne propustiteHronikaTRAŽILO GA CELO SELO: Telo nestalog ribara pronađeno ispod mosta na Jablanici kod Leskovca
policija-policijska-traka-ilustracija-uvidjaj.jpg
SrbijaPENZIONERKA ZORA (73) IZ ČAČKA POČELA DA PECA IZ ŽENSKOG INATA: Soma od 10 kila golim rukama izvukla iz Morave
zora-mancic-foto-glas-zapadne-srbije-printscreen-1.jpg
HronikaALASI NESTALI BEZ TRAGA: Renato Grbić poslednji video dvojicu pecaroša
renato-grbic.jpg
HronikaŠOK U KRAGUJEVCU: Pecao ribu pa izvukao žensko telo!