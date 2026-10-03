MRTAV PIJAN PRETUKAO MAJKU, PA OČUHU PRETIO DA ĆE BACITI BOMBU Jezivo nasilje u Kaluđerici: Policija uhapsila muškarca
- Policija u Beogradu uhapsila je N. C. (43) zbog sumnje na nasilje u porodici i odredila mu zadržavanje do 48 sati.
- U Kaluđerici je, navodno pijan sa 2,5 promila, pretio očuhu da će ga ubiti i baciti bombu na kuću.
- Potom je fizički napao majku M. S. (61) i zadao joj više udaraca rukama i papučom, nanoseći joj lake povrede.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. C. (43) i odredili mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.
Incident se dogodio u četvrtak u porodičnoj kući u Kaluđerici, kada je N. C. u izuzetno alkoholisanom stanju najpre verbalno napao svog očuha. On mu je zapretio da će ga ubiti i baciti bombu na kuću, da bi potom fizički nasrnuo na svoju majku M. S. (61). Osumnjičeni je nesrećnoj ženi zadao više udaraca rukama i papučom po glavi i telu, nanevši joj lake telesne povrede.
Nakon prijave, policija je brzo intervenisala i privela nasilnika. Alkotestiranjem je utvrđeno da je N. C. u krvi imao čak 2,5 promila alkohola.
Istragu o ovom slučaju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Kurir.rs/Telegraf)