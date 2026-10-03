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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, uhapsili su A.D. (22) i D.G. (59) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili u saizvršilaštvu krivična dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda.

Sumnja se da su oni danas, nakon kraće rasprave, četrdesetdevetogodišnjem muškarcu zadali više udaraca po telu i glavi tvrdim predmetom, odnosno bejzbol palicom.

Povređeni muškarac je zbrinut u Opštu bolnicu u Čačku i konstatovane su mu teške telesne povrede.

Osumnjičenima je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.