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Telo Uroša Đ. (25) iz okoline Beograda pronađeno je juče u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, nakon što je, prema dosadašnjim informacijama, ostalo zaglavljeno u tunelu za odlaganje smeća u jednoj višespratnici.

Kako Kurir nezvanično saznaje, mladić je iznajmio stan na 23. spratu zgrade u Beogradu na vodi, a tačne okolnosti tragedije još se utvrđuju.

Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama iz njegovog bliskog okruženja, Uroš se navodno duže vreme suočavao sa psihičkim problemima, a pojedini ljudi koji su ga poznavali tvrde da je imao paranoidni poremećaj i da je ranije pokušavao da sebi oduzme život.

- Pričao je da ima osećaj da ga neko prati. Bio je ubeđen da ga neko posmatra i da želi da ga ubije. Koliko znam, i ranije je pokušavao da se ubije - navode sagovornici Kurira iz njegovog bliskog okruženja.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je mladić padao čak 8 spratova i na kraju ostao zaglavljen na nivou 15. sprata. Navodno su senzori registrovali telo, nakon čega je pokrenuta akcija izvlačenja.

Podsetimo, telo je pronađeno nakon što su stanari prijavili problem sa odvodom smeća i pozvali radnika da proveri instalacije. Prema ranijim informacijama, radnik je pošto je senzor detektovao telo, primetio ljudsku ruku u tunelu, nakon čega je uočeno i telo.

Stanari su potom pozvali policiju, a u izvlačenju tela učestvovali su vatrogasci-spasioci.