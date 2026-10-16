Slušaj vest

Telo Uroša Đ. (25) iz okoline Beograda pronađeno je juče u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, nakon što je, prema dosadašnjim informacijama, ostalo zaglavljeno u tunelu za odlaganje smeća u jednoj višespratnici.

Kako Kurir nezvanično saznaje, mladić je iznajmio stan na 23. spratu zgrade u Beogradu na vodi, a tačne okolnosti tragedije još se utvrđuju.

Uroš Đorđević, Beograd na vodi
Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama iz njegovog bliskog okruženja, Uroš se navodno duže vreme suočavao sa psihičkim problemima, a pojedini ljudi koji su ga poznavali tvrde da je imao paranoidni poremećaj i da je ranije pokušavao da sebi oduzme život.

- Pričao je da ima osećaj da ga neko prati. Bio je ubeđen da ga neko posmatra i da želi da ga ubije. Koliko znam, i ranije je pokušavao da se ubije - navode sagovornici Kurira iz njegovog bliskog okruženja.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je mladić padao čak 8 spratova i na kraju ostao zaglavljen na nivou 15. sprata. Navodno su senzori registrovali telo, nakon čega je pokrenuta akcija izvlačenja.

Podsetimo, telo je pronađeno nakon što su stanari prijavili problem sa odvodom smeća i pozvali radnika da proveri instalacije. Prema ranijim informacijama, radnik je pošto je senzor detektovao telo, primetio ljudsku ruku u tunelu, nakon čega je uočeno i telo.

Stanari su potom pozvali policiju, a u izvlačenju tela učestvovali su vatrogasci-spasioci.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, dok je telo poslato na obdukciju sa toksikologijom, koja bi trebalo da pomogne u utvrđivanju tačnog uzroka smrti. Istraga treba da rasvetli sve okolnosti smrti mladića, uključujući način na koji je dospeo u svetlarnik i kako je njegovo telo završilo zaglavljeno u tunelu za smeće.

Ne propustiteHronikaRADNIK PRVO VIDEO RUKU, PA OSTATAK TELA U TUNELU ZA SMEĆE? Jezivi detalji o slučaju tela nađenog u centru Beograda: Sumnja se da je reč o stranom državljaninu
screenshot-20231014-223552.jpg
Hronika"KAKO JE OVO USPEO?" STRAŠAN PRIZOR KOD ČAČKA, SLIKA NAKON UDESA LEDI KRV: Vozilo se zakucalo u zid tunela, vozač pukom srećom samo lakše povređen! (FOTO)
Hitna pomoć
HronikaSRBI UHAPŠENI U CRNOJ GORI ZBOG SKRNAVLJENJA GRAFITA! Haos u tunelu Bukovica: Preko natpisa "Da je večna CG" ispisali "CG je srpska Sparta"
crnogorska policija
HronikaČOVEK SA 1000 LICA JE SLEPO PRATIO OVAJ SAVET ITALIJANSKE MAFIJE! Za njegov beg je iskopan tunel vredan hiljade evra - Evo ko je bio Zoran Jakšić
collage copy.jpg