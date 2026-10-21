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Nakon informacije da su dvojica osumnjičenih muškaraca iz okoline Ivanjice, koji se terete da su 12. oktobra brutalno pretukli policajku i njenog kolegu na dužnosti, puštena iz pritvora posle saslušanja u tužilaštvu, kolege žrtava kažu da su ogorčene.

Kako su nezvanično rekli, revoltirani su izostankom adekvatne reakcije koja je njihove kolege trebalo da stavi u zaštitu. Kolege policajci iz Ivanjice i Čačka, koji su insistirali na anonimnosti, revolltirani su odlukom tužilaštva da huligane koji su brutalno prebili patrolu na terenu pusti da se brane sa slobode.

Podsećano, patrola u Ivanjici je na teren u popodnevnim satima izašla po prijavi meštana, za buku i remećenje javnog reda i mira.

- Posebno nas brine stav tužioca, jer svi u Ivanjici znamo o kakvim se licima radi, ovo nije njihov prvi incident. Kakvu poruku nama tužilaštvo šalje, jer kolege nisu pretučene dok su bili u privatnoj poseti, već su bili na zadatku. A da li će osumnjičeni ponoviti krivično delo, saznaćemo vrlo skoro - kaže jedan policajac iz Ivanjice, dodajući da su osumnjičeni od ranije poznati istražnim organima.

Policajci kažu i da su zabrinuti za zdravstveno stanje mlade koleginice, za koju kažu da je dobila težak potres mozga uz druge zdravstvene komplikacije, i da će ovaj događaj ostaviti trajne posledice.

Sa druge strane, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku kažu da je u ovom slučaju zakonska procedura ispoštovana u potpunosti.

- Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u saizvršilaštvu, dana 12.10.2026. godine slobode su lišena dva lica iz Ivanjice. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku – Odeljenje u Ivanjici, uhapšenim licima, istog dana, izrečena je mera zadržavanja u trajanju do 48 časova - navodi se u odgovoru OJT u Čačku.

Na pitanje čime se tižilac u ivanjičkom odeljenju rukovodio kada je nasilnicima dozvolio da se brane sa slobode, u Čačku kažu da je priznanje pred tužiocem dovoljno.

- Dana 13.10.2026. godine osumnjičeni su saslušani od strane dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštvas u Čačku – Odeljenje u Ivanjici i nakon što su izneli svoje odbrane u kojima su priznali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret isti su pušteni da se u daljem toku postupka brane sa slobode. Tužilaštvo je zaključilo da ne postoje razlozi da protiv okrivljenih bude određen pritvor, iz kog nije podnet predlog za određivanje istog - zaključuju iz OJT u Čačku.

Napadnuti na kapiji

Podsetimo, u jednoj kući kod Ivanjice 12. oktobra se održavala privatna proslava, a neko je pozvao policiju žaleći se na buku. Policijska patrola, u kojoj su bili mladi policajac i njegova koleginica, po toj prijavi su izašli na teren.

- Međutim, po dolasku na lice mesta, napadnuti su još na kapiji. Napadač je najpre udario policjaca, koji je od udarca pao i onesvestio se. Onda su napali i policajku i brutalno su je tukli, gazili je i čupali - podseća naš izvor.