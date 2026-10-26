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Ceo Vladičin Han priča o heroju Ivanu Cvetkoviću! On je policajac koji je svog sugrađanina Danijela Milosavljevića (43) spasao sigurne smrti, nakon napada stršljenova u selu Jagnjilo.

Scene kao na filmu za Kurir je opisao preživeli Milosavljević, koji kaže da danas ne bi razgovarao sa nama da nije bilo njegovog junaka u plavoj uniformi.

- Živim u selu Repince, a u utorak sam bio u Jagnjilu, gde takođe imam kuću. Obavljao sam poslove po dvorištu i popravljao testeru, pa sam u jednom trenutku seo da odmorim. Sećam se da je bilo tačno 14 sati. Odjednom osetim tri uboda u desni obraz i shvatam da su me napali stršljenovi. Ušao sam u kuću i popio lek za snižavanje pritiska, a onda sam geškom pozvao Hitnu pomoć u Vranju, umesto u Vladičinom Hanu, a oni poručuju da neće brzo stići. Tu već počinjem da se gubim.

Onda sam uspeo da pozovem poznanika iz policije, kojem sam nekako rekao šta mi se dogodilo, a on je odgovorio da će poslati svog kolegu po mene. Izašao sam u dvorište i stavio lične dokumente i novčanik na sto, i pao sam u nesvest. Tu je bilo i nešto oštro, ne znam šta, pa sam isekao i obe ruke prilikom pada - prepričava Danijel Milosavljević u jednom dahu.

Dvorište, u kojem je Danijel napadnut, i pas sa kojim je bio Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Pas zalajao

On kaže da se ne seća onoga što je dalje usledilo, jer je bio u komi, već da su mu te detalje prepričali policajci i majka.

MUP: Svaki minut mogao je biti važan O herojskom činu policajca Ivana Cvetkovića oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

- U zabačenom ataru sela Jagnjilo, Danijel Milosavljević zadobio je više ujeda stršljenova. Njegovo zdravstveno stanje bilo je ozbiljno, a svaki minut mogao je da bude važan. Čim je saznao šta se dogodilo, policijski službenik Policijske stanice Vladičin Han, Ivan Cvetković, krenuo je službenim vozilom da ga preveze do doma zdravlja. Na putu im je u susret izašla ekipa Hitne pomoći i preuzela Danijela, kome je bila neophodna hitna medicinska pomoć. Kada je prošla najteža neizvesnost, Ivan je, zajedno sa koleginicom, došao da ga obiđe. Ovoga puta nije bilo hitnog poziva, Ivan je došao da vidi kako je Danijel - piše u objavi MUP na njihovim zvaničnim profilima na društvenim mrežama.

- U tu kuću sam tog dana došao samo sa svojim psom. Niko od komšija me nije ni čuo ni video kada sam pao u nesvest. Ko zna da li bih i bio nađen na vreme. Onda je nakon dvadesetak minuta u službenoj "fići" stigao policajac Ivan Cvetković, kog poznajem i koji je ujedno i moj prijatelj.

Kada ga je kolega zvao da mi pomogne, on je iz Vladičinog Hana putovao kući sa posla u svoje selo Kunovo, i odmah je promenio smer i krenuo ka meni u Jagnjilo. Usput je svratio i u Repince i pokupio moju majku. Kada su došli u dvorište nisu mogli da me nađu, a onda je moj pas legao pored mene i zalajao. Tada je majka konačno došla do mene. Doživela je šok kada me je videla takvog. Ivan je, čuvši moju majku kako zapomaže, brzo došao do nas, pa me je sam uneo u automobil i krenuo ka zdravstvenoj ustanovi - opisuje Milosavljević dramatične trenutke.

Danijel Milosavljević Foto: Facebook

Oni su, kako dalje kaže, u blizini Vladičinog Hana naišli na ekipu Hitne pomoći koja je potom preuzela Danijela.

- Onda su me u domu zdravlja nekako povratili u život. Dobio sam infuzije i bilo je pitanje minuta koliko bih još izdržao u komi. Doktorka mi je rekla da je ovo bilo isto kao da me je kobra ujela, a ja nisam ni znao da sam alergičan na ujed stršljena. Ležao sam u domu zdravlja oko dva sata, a čim mi je bilo bolje, na vratima sobe se pojavio policajac Ivan sa koleginicom koju, takođe dobro poznajem. Ona mi je donela novčanik sa dokumentima, a ja sam joj od sreće šaljivo poručio da ga otvori i da se počasti.

U večernjim satima već sam bio kod kuće, a tada me je Ivan opet posetio sa koleginicom, kako bi se uverili da sam dobro. On je heroj kakvog nigde nema. Zaslužuje svaku nagradu od MUP. Da svojom dobrom voljom nije došao taj dan po mene, ja sada ne bih bio ovde i razgovarao sa vama, već bih umro u onom dvorištu - ističe naš sagovornik.

Danijela neko vreme tražili po dvorištu Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Seći će mu slavski kolač

Svoju ispovest on završava u šaljivom tonu i naglašava da će mu policajac Ivan Cvetković seći slavski kolač, kako to inače biva u srpskoj tradiciji kada se nekome spasi život.

Simptomi: preznojavanje, malaksalost, mučnina... Alergolog dr Aleksandra Vukov ranije je za medije objasnila kako pomoći osobi koju su izujedali stršljenovi.

- Nakon uboda javljaju se simptomi kao što su preznojavanje, osećaj vrućine, malaksalost, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, moguće su i retke stolice, pad krvnog pritiska i gubljenje svesti. Javlja se i ubrzana srčana radnja, a ta osoba može da upadne u anafilaktički šok i da umre. Pacijent treba da se položi na bok, kako jezik ne bi zapao i kako ne bi došlo do gušenja, i da mu se podignu noge. Može i da se rashladi mesto uboda, ili, ko ima, može da ubrizga i adrenalin za samoprimenu. To se sve radi dok se čeka Hitna pomoć - izjavila je ranije dr Vukov.

- Taj 20. oktobar je od sada moja nova slava, a Ivan, moj spasitelj, će mi seći kolač. Dužan sam mu ceo život. Poznajem ga dugi niz godina i uvek sam za njega govorio u superlativu. Išao sam i da mu odnesem piće, kao čast, ali mi je ispalo na beton kada sam ga ugledao. Rekao sam: "Bolje ono da je stradalo nego ja", pa smo se zajedno smejali.