ZAHVALJUJUĆI NJEMU SRPSKO PODZEMLJE JE POKORILO NEMAČKU: Tvrdio je da je živeo pet života, da je bio templar i mason... OTKRIVAMO ZBOG ČEGA JE UBIJEN TAPI!

Božidar Spasić, nekadašnji operativac DB i publicista Marko Lopušina otkrili su manje poznate detalje o jednom od najkotraverznijih ljudi iz devedesetih godina u Srbiji - Draganu Maleševiću Tapiju.

"Tapi je morao da se gura kroz kriminalno podzemlje. Počeo je sa poslovima koji nisu bili zanimljivi tadašnjem srpskom podzemlju... On je bio jako talentovan. Mi smo za njega čuli kao za jednog sjajnog falsifikatora. Ako si u to vreme hteo da imaš pasoš, dok se mi nismo umešali da mi dajemo, išao si kod Tapija. Pola beogradskog podzemlja je delovalo u Nemačkoj sa pasošima koje je on pravio. To su bili bolji pasoši nego oni koje smo mi u DB pravili", rekao je Spasić.

Prema njegovim rečima Tapi je delio pasoše, vozačke dozvole, diplome... I naravno sve je to imalo svoju cenu.

Govoreći o tome da se priča kako su članovi srpskog podzemlja imali legitimacije DB, Spasić laže da to nije tačno.

"Ma kakve službene legitimacije ... Niko im to nije delio... I mi smo ih jedva dobijali. Jedini koji je od svog kriminalnog podzemlja imao na nečemu pečat Službe bezbednosti je bio Arkan. On je imao taj pečat u zdravstvenoj knjižici. Dobio je sa Natalijom decu... Bio je u to vreme socijala jer nije radio napolju... I onda je njegov tata došao kod Dolanca i molio da mu se overi zdravstvena knjižica", ispričao je Spasić.

Ispričao je i jednu anegdotu:

"Arkan je stao jednom na mesto gde se na aerodromu predsednik republike parkira.

- Ne možeš tu, reče mu policajac.

A on izvadi knjižicu i kaže: Služba Državne bezbednosti.

- Ali to je zdravstvena knjižica.

- Da, ali vidi pečat.

Lopušina kaže da porodica Dragana Maleševića Tapija demantuje sve priče o njegovom radnju u podzemlju i njegovoj saradnji sa policijom.

O tome kako je došlo do toga da on od nekoga ko je imao prijatelje na vlasti bude neko kome stavljaju kesu na glavu u policiskoj stanici, Lopušina kaže:

"Tapi je pokušao da se domogne politike. Udružio se sa Koštunicom protiv Đinđića. On je stvorio mnoge Đinđićeve saradnike. Pomagao ih je i finansijski. On je verovao da će uz Vuksanovića biti u vrhu vlasti. Takav plan je pravio sa Koštunicom. Ali to je sve bilo u pričama. Njega doživljavam kao sprksog Salvadora Dalija. On je imao sjajan marketing. Pričao je o reinkarnaciji, o pet svojih života. Bio je templar, mason, čarobnjak, mađioničar... On je prodao milion svojih slika tj kopija svojih originala. On je napravio samo 100 originala.

On je i kuću na Banovom brdu sagradio tako što je preduzimačima plaćao svojim slikama a ne novcem", kaže Lopušina.



Boža Spasić je ispričao da je prvi vozio u gradu ševrolet koji je kupio od Arkana.

"To je auto od 50 metara. Prvi put sam kod njega video DVD. Prvi DVD u Srbiji je je imao Tapi. Takođe prvi koji je javio službi da je ubijen Ljuba Zemunac u Frankfurtu je bio Tapi. A on je u tom trenutku bio u Beogradu", rekao je Spasić.

Podsećanja radi glumac Goran Sultanović je ispričao kako je od Tapija dobio vozačku dozvolu.

"Prva kola koja sam kupio je bio fića, kao i svi iz te generacije. Pošto sam daltonista milicajci se pitali kako da mi daju dozvolu kad ne razlikujem boje. Ja im reko - Isto mi je da li sam zgazio časnu sestru ili milicajca. A svuda u svetu je crveno gore, zeleno dole a žuto u sredini. Tako da sam tu imao problem, mada sam vozio jedno 7 godina bez dozvole. Dragan Malešević Tapi mi je nacrtao dozvolu ali mi nije rekao da i to mora da se produžava, pa su me onda uvatili", ispričao je Sultanović u emisiji Balkanskom ulicom.

Takođe, svojevremeno je Spasić otkrio da je Dragan Malešević Tapi gradio svoju karijeru prvo u Francuskoj.

"Možete zamisliti da je on kao neko ko je imao 18 godina, il tako nešto, počeo da falsifikuje vozne karte Beograd-Pariz. Vi ste kod njega mogli da za 10 maraka kupite tu kartu koja je inače koštala 300 maraka. On je na tome izgradio neki svoj imidž", rekao je tada on.



Ističe da je Tapi bio veoma privržen službi i da je dolazio u kontakt sa Službom zahvaljujući Giški.

"Za operaciju "Dunav" Giška je tražio da Tapi bude "čistač". I stvarno ako ćemo govoriti o školskom primeru kako je očistio tragove to je za Nemce i dan danas enigma. I tada na suđenjima niko nije spomenuo ko je ubio Stjepana Đurekovića jer su tragovi bili potpuno uništeni", ispričao je Spasić.

Kako kaže Tapi je umeo da se hvali kako će oboriti režim.

"Umeo je kasnije da sa sobom vodi nekog Jovu koji je kao umeo da predviđa. Jedno veče je uspaničeno došao na sastanak sa mnom. I tad mi je rekao kako je Jova video da neko u jednoj zgradi u Ljubljani sedi i planira raspad Jugoslavije", rekao je Spasić.

