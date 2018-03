POP KUPIO DOP: Malo za sebe malo da prodaje

Stefan Mitrović branio se ćutanjem na saslušanju. Meštani sela u kom je službovao i dalje ne veruju da on ima veze s narkoticima

Sveštenik Stefan Mitrović (26) iz Kruševca, koji je u ponedeljak u Vrnjačkoj Banji uhapšen zbog posedovanja 52 grama kanabisa i 55 grama amfetamina, na saslušanju u policiji i tužilaštvu branio se ćutanjem. Juče mu je određen pritvor do 30 dana.



Podsetimo, Mitrović je bio u „opel astri“ kada ga je policija zaustavila u blizini benzinske pumpe. Policajcima koji su ga zaustavili delovao je nervozno i uznemireno, pa su odlučili da mu pretresu automobil. Droga je nađena ispod sedišta suvozača, a analiza krvi nakon hapšenja pokazala je da u krvi sveštenika ima tragova oba narkotika.



Vagica za merenje u kući

- Nije hteo ni reč da kaže na saslušanju. S obzirom ne to da je kod njega nađena manja količina droge i da je bio nadrogiran, pretpostavljali smo da je narkotike kupio za svoje potrebe. Međutim, nakon pretresa njegove kuće nađena je vagica za precizno merenje, pa je jasno da se Mitrović bavio i dilovanjem droge. Dakle, malo je uzimao za sebe, malo je prodavao - navodi naš izvor iz istrage.



Mladi sveštenik je u septembru 2017. prešao u parohiju Velika Drenova, u selo Stragari kod Trstenika. Do tada je tri godine službovao u Crkvi Svetog Đorđa u selu Zdravinje kod Kruševca. Meštani ovog sela i juče su bili u neverici zbog njegovog hapšenja.

- On je dobar dečko. Miran je i povučen, nije bilo problema s njim. Prema svima je bio korektan, jedino što se dosta svađao sa ženom. Čuli smo da ga je jednom, nakon svađe, jurila i htela da ga bije. Bez obzira na sve to, nikad ne bismo pomislili da to može da ima veze sa drogom - kaže jedan meštanin Zdravinja.



Zorica Mladenović iz ovog sela, inače dadilja koja je čuvala decu popa Stefana, kaže za Kurir da i dalje ne može da veruje da je Mitrović uhapšen.



Naivan i mlad



- Bila sam zapanjena kad sam čula vest. Živeli smo zajedno i danju i noću. Čuvala sam njegovu decu dok je žena bila odsutna. On je naivan, mlad, moguće je da mu je namešteno, ne znam. Da li je kupio za sebe ili ne, ni to ne znam. Nije to dobro ni za koga, a kamoli za sveštenika - rekla je ova žena.



Srpska pravoslavna crkva se još nije zvanično oglasila povodom hapšenja sveštenika Stefana Mitrovića.

- Svesni smo da novinari odmah traže informacije, ali naše procedure su malo drugačije. Koliko god bilo loše po ugled Crkve to što se o ovim slučajevima piše u medijima, toliko je i dobro da bi se takva lica udaljila iz Crkve. A oni su to sami sebi učinili - rekli su iz Patrijaršije za list Danas.



Potpisali nagodbu sa Višim tužilaštvom u Čačku POP I VEROUČITELJ ČEKAJU DA STIGNE NANOGICA Sveštenik Milan Jordović i veroučitelj Zoran Marinković iz Požege potpisali su ove nedelje sa Višim tužilaštvom u Čačku nagodbu po kojoj će, umesto zatvorske kazne za šverc droge, obojica godinu dana nositi nanogicu. Pop i veroučitelj koji je bio obučen u žensku garderobu krajem februara u Mrčajevcima su uhapšeni sa 27 kilograma skanka, a kako su priznali, za taj posao trebalo je od majke i ćerke Svetlane i Ane Popadić iz Lopaša kod Požege da dobiju po 5.000 evra. foto: Fotomontaža

Ivan Zarić, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Čačku, potvrdio je za Kurir da je sporazum potpisan i da sada preostaje da iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija dođu i postave nanogice osuđenima, nakon čega će oni napustiti čačanski zatvor. D. Č.

Kurir / Dušan Stamenković

Foto: Printscreen, Fotomontaža

