NOVI DETALJI IZ ISTRAGE: Jelena je poslala poruku, a posle samo PAR MINUTA BRUTALNO JE UBIJENA! Otkriven poslednji poziv sa kuma Verom!

Jelena Marjanović, pevačica „Granda“ koja je ubijena 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki, samo nekoliko minuta pre ubistva razmenila je nekoliko SMS poruka s nepoznatom osobom čiji je broj telefona poznat istražiteljima.



Oni sumnjaju da bi upravo ovo mogao da bude motiv ubistva jer se pretpostavlja da je njen suprug Zoran Marjanović, koji je krenuo za njom kad je otišla da trči, video da u ruci drži telefon i da mu je tada „pao mrak na oči“.



Htela da ga ostavi



- Zoran je najverovatnije sumnjao da Jelena namerava da ga ostavi. O tome su pričali i pojedini svedoci, da više nije mogla da podnese život u kući Marjanovića. Moguće je da on nije verovao da je to pravi razlog i da je sumnjao da ona ima drugog muškarca. Toga dana otišli su zajedno na nasip da ona trči. Najverovatnije je on sačekao da ona malo odmakne i krenuo za njom. Tada je video da je zastala i da se dopisuje s nekim i verovatno je to bio razlog zbog kog je, kako se sumnja, ubio suprugu toga dana - kaže izvor iz istrage.

foto: Marina Lopičić



Pevačica je u 16.43 sati poslala poslednju poruku, koju je razmenila s brojem 064 /123... Interesantno je da je poslednji poziv pred smrt imala u 16.42 minuta, i to s brojem 069/677..., koji koristi Vera Vukomanović, kuma porodice Marjanović.

- Moguće je da je Zoran video da razgovara, a onda i da razmenjuje poruke i da je poludeo zbog toga - navodi naš sagovornik.



Kako se navodi u optužnici koja je vraćena na dopunu, tog dana oko 17 sati Zoran, Jelena i Jana došli su na nasip „mercedesom“ koji je vozila Jelena. Pevačica je otišla da trči, a muž ju je stigao na oko kilometar od mesta na kom su se rastali.

foto: Privatna Arhiva

- U podnožju nasipa ubo ju je u teme i lakat nepoznatim predmetom, a kad je ona pokušala da pobegne, strgao joj je gornji deo trenerke. Ona je zakoračila u kanal, a on ju je stigao, zadao joj više udaraca u teme i ubio je - podseća sagovornik Kurira na navode optužnice.



Strgao joj trenerku



Kako saznajemo, u spisima dokaza koji su do sada dostavljeni tužilaštvu, a potom i sudu ne navodi se ko je vlasnik broja s kojim je Jelena razmenila poruke niti njihova sadržina.

- To što je Zoran najverovatnije sumnjao da je reč o drugom muškarcu ne znači da to tako zaista i jeste. Zbog toga će i taj podatak biti proveren tokom istrage - dodaje sagovornik iz istrage.

Uskoro saslušanja JANA SVEDOČI O UBISTVU MAJKE

Među prvim dokazima koji će biti izveden u dopuni istražnog postupka biće saslušanje male Jane. - Osim ovog dokaza, sud je dao nalog da se utvrdi od koga je sve uziman DNK posle zločina. Pošto bude utvrđeno kome broj s kojim je Jelena Marjanović razmenjivala poruke pripada, biće provereno i da li ga je registrovala bazna stanica koja se nalazi na mestu ubistva, to jest biće utvrđeno da li je vlasnik broja bio u blizini nasipa u vreme zločina - objašnjava sagovornik Kurira iz istrage.

Kurir / Jelena Spasić

Foto: Dragana Udovičić, Privatna arhiva

Kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić , Foto: Privatna arhiva