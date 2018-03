TUGA U PORODICI MALE ANĐELE (12): Stric u hladnoj i mutnoj vodi tražio bratanicu da je spase!

Slatina kod Brodareva danas je iz sveg glasa oplakivala Anđelu Dulović (12) koja je juče popodne, džipom u kojem je putovala sa stricem Milošem Dulovićem (35) i dve njegove ćerke, sletela u omanju reku i izgubila život.

"Tuga božija... Ne može čoveku da uđe u glavu da devojče koja je plenila ponašanjem i bila omiljena u selu više nema... Vaspitano i pametno dete, uvek nasmejano i razdragano", - uspevali su nekako da izuste utučeni meštani Slatine, tihim glasom koji se mešao sa lelekom iz kuća familije Dulović.

Iz džipa koji se tumbao niz ambis i koji je bočno pao u reku, Miloš Dulović je uspeo da se izvuče, a onda sa komšijom izvukao svoje dve ćerke koje su bile mokre do gole kože. Usledila je panična potraga za Anđelom koja je ispala iz vozila.

"Bio sam stotinak metara niz reku kada je naišao taj komšija koji je gledao nesreću i pomagao Milošu, dotrčao do mene, sav mokar i pogubljen, i povikao „sleteo džip, nema deteta“. Dvadesetak minuta pre toga on i Miloš su gazili reku gore – dole tražeći devojčicu. Otrčao sam sa njim na lice mesta, u hladnoj i mutnoj vodi do kolena pokušavali smo da pronađeno Anđelu", kaže jedan od žitelja Slatine.

U međuvremenu Miloš Dulović je svoje dve promrzle ćerke ubacio u auto koje je naišlo putem i povezao ih u dom zdravlja u Brodarevo. O sudbini njegove sinovice tada se još nije ništa znalo.

U to vreme nekoliko seljana uspelo je da pridigne džip, ispod koga je na površinu isplivala Anđela. Uzeli su je na ruke i izneli na put pokušavajući da je spasu, dali joj veštačko disanje.

"Nije davala nikakve znakove života. Sluteći najgore okupljeni narod je počeo da kuka iz sve glasa", kaže Nedžak Kriještorac iz Slatine.

Uneli su je u automobil i krenuli ka Prijepolju u nadi da će lekari uspeti da je spasu. Utom se na mestu nesreće pojavio Anđelin otac, Milošev rođeni brat Veljko. Nada je tinjala sve dok iz Prijepolja nisu stigle crne vesti. Anđela je bila jedno od petoro dece u svojoj porodici, a nedavno je dobila brata.

Vozio sa 1,4 promila

Miloš Dulović, pošto je odvezao ćerke u Brodarevo, se vratio u Slatinu, a na mestu nesreće bila je patrola policije. Bio je pozitivan na alko testu, zbog čega mu je uzet uzroak krvi a koji je pokazao da je imao 1,4 promila alkohola. Juče mu je oređeno zadržavanje posle kojeg će biti predat Višem tužilaštvu u Užicu.

Kurir.rs/Blic/V. Lojanica

Kurir

Autor: Foto: Brodarevske vijesti