KUM RUŽIĆEVOG ZETA UKRAO 2 KILOGRAMA HEROINA IZ POLICIJSKE STANICE: Skandal trese Srbiju!

I. M. (34), koji radi u voznom parku PU Bor, iz sefa izneo zaplenjenu drogu i prodao je dilerima. On je kum sa bivšim šefom policije u Boru, koji se oženio sestrom ministra Branka Ružića

Inspektori Sektora unutrašnje kontrole uhapsili su I. M. (34), zaposlenog u policiji u Boru, koji se sumnjiči da je iz sefa policijske stanice u Boru ukrao dva kilograma heroina.

Policija je uhapsila i D. S. (25) iz Bora i S. S. (32) iz Novog Sada, kojima je osumnjičeni policajac prodao ukradenu drogu.

foto: Zorana Jevtić

Postoje osnovi sumnje da je M. I. iz metalne kase koja se nalazila u službenim prostorijama ukrao oko dva kilograma oduzetog heroina. Drogu je prodao za 2.000 evra osumnjičenom D. S., koji je zatim posredstvom S. S. kilogram heroina prodao dvadesetogodišnjem muškarcu za 4.000 evra.

Inače, u akciji novosadske policije u decembru prošle godine deo pomenutog ukradenog heroina, oko 302 grama, pronađen je prilikom pretresa stana tada uhapšenog Ž. R. - saopštio je MUP.



Niko nije primetio



Hapšenje I. M. izazvalo je šok njegovih kolega u borskoj policiji.

- Nikada ne bismo rekli da je on sposoban za tako nešto. On nije radio kao policajac u uniformi, već je bio zadužen da održava vozni park. Kada bismo, recimo, dobili novo vozilo, on je bio taj koji ga je prvi isprobavao. Bio je zaštićen kao beli medved jer je u kumovskim odnosima sa doskorašnjim načelnikom borske policije Boškom Radičevićem.

A Boško Radičević je zet ministra Branka Ružića, čijom se sestrom oženio - kaže odlično obavešteni izvor Kurira i dodaje da je Radičević penzionisan krajem 2016. godine i da je u penziju otišao bez mrlje u karijeri.



Sef u kome se čuvaju svi zaplenjeni narkotici nalazi se u podrumu zgrade policije. Narkotici su u zasebnim kesama, sa natpisima o količini, datumu hapšenja i drugim bitnim podacima. Kako se naknadno utvrdilo, heroin iz sefa je ukraden pre više od šest meseci, ali niko u PU Bor to nije primetio. Zbog toga se sumnja da je još ljudi učestvovalo u ovome.

- Velika je verovatnoća da je I. M. imao jednog ili više saučesnika pripadnika Policijske uprave Bor. Naša osnovna pitanja su: kako je došao do ključa sefa i kako je izneo heroin iz zgrade policije. On se, inače, na saslušanju u policiji branio ćutanjem - kaže naš izvor.

foto: Shutterstock



Zgrada pod kamerama



Iako je borska policijska zgrada pod kamerama, zasad se ne zna da li su sačuvani snimci od pre više meseci.



Ministar Branko Ružić porukom je odgovorio na pitanja Kurira:



„Podržavam maksimalnu primenu zakona, sankcija i procesuiranje odgovornih.“

Ključ sefa ima nekoliko ljudi PRATILI GA VIŠE MESECI

I. M. je praćen mesecima, pa je još čudnije da niko nije primetio da nedostaje heroin u sefu. - Nije to 200 grama, to su dva kilograma heroina. Od sefa ključ ima samo nekoliko inspektora. Tačno se zna kada sef može biti otvoren i uvek su prisutna najmanje dvojica policajaca. Sef nije obijan, videli bi se tragovi makar ogrebotina, a i da jeste, to ne bi mogao amater da uradi - kaže naš sagovornik.

Kurir / Suzana Božinović

Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock, Fira, Zamedia

Kurir

Autor: Kurir