HOĆE U ZATVOR, ALI MU NE DAJU: Kupio sam cigare, čokoladice i sokove i došao na kapiju, pogledali su mi ličnu i ODMAH ME VRATILI KUĆI

Radoljub Ristić (28) iz Kuršumlije krenuo je u KPZ u Prokuplju na izdržavanje kazne od 20 dana zatvora zbog saobraćajnog prekršaja, ali su ga vratili s kapije jer mu je oštećena lična karta. Ristić već danima uzalud pokušava da dokaže identitet kako bi ipak otišao u zatvor!



Radoljub kaže za Kurir da je nedavno vozio automobil iako nema dozvolu i da ga je zaustavila policija.



Nemam pasoš



- Kazna je 20.000 dinara, ali sam sudiji za prekršaje rekao da nemam da je platim, pa sam osuđen na 20 dana zatvora. Dobio sam poziv da se javim 23. marta u KPZ u Prokuplju. Kupio sam cigarete, čokoladice i sokove i došao na kapiju zatvora. Tražili su mi ličnu kartu i rekli da nije ispravna jer je oštećena - priča naš sagovornik i dodaje:

- Rekli su da onda ne mogu da uđem, jer moram da dokažem ko sam. Ponudio sam im vojnu knjižicu, ali je nisu prihvatili. Nemam pasoš, a ni vozačku. Kako sam sve pare potrošio da se opremim za zatvor, kući sam se vratio auto-stopom.



Ristić kaže da uporno pokušava da ode u zatvor, ali bezuspešno.

- Pitao sam da li mogu da podnesem zahtev za novu ličnu kartu i tu potvrdu da im odnesem, ali su rekli da ne može. Zatim sam otišao u policijsku stanicu u Kuršumliji da mi očitaju ličnu kartu. Tamo su mi rekli da to ne mogu da urade sve dok ne napravim novi prekršaj - priča Radoljub.

foto: Biljana Roganović



On objašnjava da je ceo dan pokušavao da napravi neki prekršaj, kako bi ga priveli.

- Prelazio sam ulicu van pešačkog, svađa sam se s policajcima, ali bez uspeha. Totalno su me ignorisali. Neću da dođu po mene kao da sam kriminalac kad dobiju nalog. To je sramota, ali me u zatvor i dalje ne primaju - kaže očajni mladić.



Uporan da robija



- Rekli su mi: „Ko zna ko si ti, moraš da imaš dokument sa slikom, inače može bilo ko da dođe i u ime drugog odleži kaznu.“ Svašta, pa nisam ja lud da kucam na zatvorska vrata za drugog - razočaran je Ristić. Ipak, on se nada da će naći rešenje i da neće doći do toga da ga privode zbog neodazivanja na poziv.

Okružni zatvor MORA DA IMA DOKUMENT

U Okružnom zatvoru u Prokuplju samo nam je kratko rečeno da on mora da ima dokument kojim može da se identifikuje.

Kurir / Biljana Roganović

Foto: Biljana Roganović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) HTEO DA SE RAZNESE "BOMBOM" PRED SKUPŠTINOM! Bivše vojno lice hteo da uđe sa eksplozivom u Skupštinu?!

Kurir

Autor: Kurir