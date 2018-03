PAO DAVITELJ (30) IZ KRAGUJEVCA: Rukama ugušio ženu (56), pa je pokrao! Sutradan se vratio na mesto zločina da proveri da li je živa!

KRAGUJEVAC - Policija u Kragujevcu uhapsila je M.M. (30) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.



Sumnja se da je on, 24. marta 2018. godine, nakon kraće svađe, rukama zadavio Kragujevčanku (56) u stanu u kojem je živela. Potom je iz stana odneo mobilni telefon, tehničke uređaje i zlatni nakit. Sutradan je, kako se sumnja, došao u njen stan da proveri da li je živa i da prikrije tragove krivičnog dela.



Prilikom hapšenja, kod njega su pronađeni svi predmeti koje je oduzeo iz stana.



Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

(Kurir.rs/Foto: Ilustracija/Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir