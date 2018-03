UHAPŠEN PREVARANT: Obećavao im bugarsko državljanstvo i dokumenta, oštetio građane za 10.000 evra

Zoran J. je, kako se sumnja, lažno se predstavljajući oštećenima pod imenom Srđan Pešić, obećavao pomoć u postupku sticanja državljanstva Republike Bugarske i dobijanja putnih isprava te zemlje.

- On je za tu uslugu od oštećenih građana zahtevao i dobio ukupno 10.500 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu - navodi se u MUP.



Zbog sumnje da je broj oštećenih na ovaj način veći nego što je utvrđeno, policija poziva sve koji sumnjaju da su bili žrtva prevare da se jave Policijskoj upravi za grad Beograd na sledeće brojeve telefona 011/279-8409 ili 011/279-8410.





