ZLA SUDBINA GODINAMA PRATI JELENINU PORODICU: Zatvorena vrata kuće Krsmanovića! PROKLETSTVO TRAJE GODINAMA!

Kuća u kojoj je Jelena Marjanović Krsmanović kao jedinica odrasla pored svojih roditelja danas bi bila potpuno prazna da u njoj ne žive podstanari koji je održavaju, te s pravom rođaci i prijatelji pominju zlu kob koja se nadvila nad njihovom porodicom. Za nekoliko godina umrli su Jelenin otac, stric, baka, majka...



Otac joj bio sve



- Jeleninom i Zoričinom smrću, koje su se dogodile za manje od godinu dana, zatvorila su se vrata njihove porodične kuće. Tako je jedan dom iz koga su se svojevremeno mogli čuti samo smeh i pesma ostao sablasno prazan. Sve je počelo s Jeleninim ocem Dušanom Krsmanovićem, koji je 2007. godine preminuo nakon teške bolesti. Dušan je Jeleni bio sve, kao otac bio joj je ogromna podrška, pomogao joj je da ostvari devojački san i zapeva - priča jedna od rođaka ubijene pevačice.



Ona dodaje da je Jelena od očeve smrti prestala da peva.

- Iako je pevanje bilo njen životni poziv, zapevala je tek na svojoj svadbi, i to na nagovor svoje rodbine, a očevu ljubav potražila je u njegovom bratu, odnosno svom stricu. Nažalost, i on je nakon nekoliko godina preminuo. I onda, čini se da se ni od tog gubitka nije oporavila, a saznala je da joj je majka obolela od raka - priča rođaka.



Prema njenim rečima, u trenutku kad se borila sa svim tim bolom i kad je odlučila da se vrati karijeri i maksimalno posveti porodici, Jelena je ubijena.



Težak period



- Razapeta između bolesne majke i karijere, uspevala je sve da radi sa osmehom. Tog kobnog dana izašla je da pretrči stazu i nije se vratila. Tu se nije okončala jeziva sudbina njene porodice. Kad je trebalo da Jeleni daju pomen od 40 dana, preminula joj je baka, Zoričina majka Pelagija (75), a šest meseci kasnije ovaj svet je napustila i nesrećna Zorica. Svima je bilo jasno da ju je, pored teške bolesti, dokrajčila bol za ubijenom ćerkom - priča naša sagovornica prisećajući se užasno teške godine za njihovu familiju.



Jelenina sestra Teodora Krsmanović

Neistine o Jeci najteže su mi pale

Teodora Krsmanović, sestra od strica ubijene Jelene Krsmanović Marjanović, za Kurir kaže da se nada da će vremenom naučiti da živi s prazninom koja je ostala nakon Jeleninog ubistva.

- Najteže je bilo kad su pisali neistine o Jeci, to me je i nateralo da posle godinu dana od njene smrti angažujem ljude koji će se boriti da se sazna istina o njenom ubistvu. Bol za njom ne prolazi, nema večeri ni jutra, a da ne pomislim na nju. Milion puta mi je prošlo kroz glavu - da je živa, verovatno bi se sada radovala Janinom polasku u školu. Spremala bi je kao što to sve majke rade. Te misli bole... - kaže Krsmanovićeva i dodaje da bi saznanje o tome ko je ubica pomoglo da pokojna Jelena počiva u miru.



Ona dodaje da je posebna bol koju oseća zbog Jane.

- Njoj je najteže jer nema pored sebe oslonac, koji je svakom detetu njenog uzrasta potreban. Kad se setim kakva je to ljubav između njih dve bila, koliko razumevanja sa Jecine strane, duša me zaboli što tu sliku više nikad neću videti. Jeca nije zaslužila smrt, a pogotovo ne ovakvu kakvu je imala, sa druge strane, Jana je imala pravo da odrasta uživajući u ljubavi koju samo majka može da pruži - priča sestra od strica ubijene pevačice.