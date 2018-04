POZNATOG UŽIČKOG ORUŽARA (68) PRIVELI KAO NAJGOREG KRIMINALCA: Čika Era dobio srčani udar, a policija mu odredila 30 dana zatvora

Ugledni užički oružar Mijodrag Drobnjaković (68) bukvalno je doživeo infarkt dok ga je policija privodila zbog jednog zaboravljenog karabina i starih metaka, a čoveku koji ima nekoliko stentova jedva su dozvolili da ga lekar pregleda.



Drobnjaković je tretiran kao opasni kriminalac, a na kraju mu je određen pritvor od 30 dana.

Drobnjakovića, poznatog ljubiteljima lova kao Era, priveli su ranom zorom nakon što mu je policija zakucala na vrata. Zaplenili su 11 komada trofejnog, lovačkog i mahom nasleđenog oružja, sa urednom dokumentacijom. Sporan je, za policiju, jedan komad oružja koji je neko iz Republike Srpske, ko zna kada, doneo na popravku. Vlasnik je preminuo, a lovački karabin je od tada na polici čekao rodbinu vlasnika, ali se niko nije pojavio. Sporna je i količina municije, jer 20 odsto zatečenih metaka, nije "pokriveno" oružnim listovima...

"Reč je o municiji koja u radionici, zatvorenoj pre deceniju, ostala u rafu, a proizvedena je mahom pedesetih godina prošlog veka. Istina će se dokazati na sudu ali nije to ono što boli, vređa i izaziva strah", objašnjava Đorđe Drobnjaković (34), sin poznatog oružara.

"Mog oca poznaje bezmalo svaki ovdašnji policajac kao "brata po oružju". On ima pet ugrađenih stentova, anginu pektoris i oštećenja kičme. Morali su dozvoliti da mu se istog trena kada su došli, ukaže pomoć, ali nije tako bilo. Tokom policijske intervencije on je doživeo infarkt, loše je, i strahujem da u bolničkom pritvoru neće izdržati...", ispričao je on.

Tokom policijske akcije, Drobnjaković se požalio na stezanje u grudima. Posle sat i po "većanja" i dokazivanja da je hronični bolesnik, dozvoljeno mu je da pozove Hitnu pomoć. Od medicinara je u predinfarktnom stanju dobio uput da se u slučaju pogoršanja javi u bolnicu. Malo kasnije, u policijskoj stanici suočio se sa verbalnim napadima jednog inspektora i uniformisanog policajca.

"Novi stres je pogoršao njegovo stanje, infarkt je doživeo na putu do bolnice.

Na sve ovo, policijski inspektor je rekao "da je život nekad ovakav". Moj otac je već 13 dana u bolnici", dodao je Đorđe.

"Novi šok je usledio kada mu je određen pritvor od mesec dana zbog "uzmemiravanja javnosti".

Od Policijske uprave Užice zatražen je komentar nemilih događaja, koji nije dobijen.

Inače, Drobnjakovići su poznata užička porodica oružara, koji su decenijama dizali ugled ovdašnje "Namenske", po kojoj je Užice danas prepoznatljivo.

"Pradeda Svetozar, deda Đoko i moj otac Mijo, decenijama su održavali oružje pripadnicima MUP. Deda je bio zvanični policijski puškar. Niko od njih nikada nije osuđivan ni gonjen. Naprotiv, gradili su ugled svog esnafa. Od kada je radionica zatvorena, moj otac bi ponekad iz hobija sredio neku sitnicu kome god treba, bez novčane nadoknade. Dočekali smo nažalost, da novine pišu o nama kao o "osumnjičenima". Još gore, pitam se da li će moj otac, čovek starinskog kova, preživeti ovakav udar na sve za šta se u životu zalagao", dodao je Đorđe Drobnjaković.

(Kurir.rs/Novosti/N. Janković)

Foto Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir