PIJANI SELI ZA VOLAN: Za sedam dana 34 vozača završilo u zatvoru! IMALI VIŠE OD 2 PROMILA ALKOHOLA!

BEOGRAD - Čak 34 bahata vozača završilo je u zatvoru zbog vožnje u prethodnih sedam dana od kako se primenjuju Izmene zakona o bezbednosti u saobraćaju.

Najviše su učestvovali bahati vozači koji su imali više od dva promila alkohola kada ih je zaustavila saobraćajna policija.

Na osnovu izmenjenog zakona, vozač se nakon trežnjenja u policijskoj stanici po hitnom postupku sprovodi kod sudije za prekršaje koji mu određuje kaznu od 30 do 60 dana zatvora, 15 negativnih poena i zabranu upravljanja vozilom od devet do 12 meseci.

Tako je za vikend u u blizini Kruševca kaznu od 30 dana zatvora dobio vozač "fijat punta" koji je naduvao čak 2,38 promila pošto su ga saobraćajnoj policiji prijavili građani dok je upola manje kažnjen Goran Č. jer je za volanom imao 2,04 promila.

Direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju Damir Okanović posebno ističe značaj oštrog kažnjavanja alkoholisanih i bezobzirnih vozača.

"Za ovih sedam dana od kada je na snazi izmenjen zakon, policija i sudovi su sklonili više potencijalnih ubica sa naših puteva i ulica, većinom onih koji su imali više od dva promila alkohola u organizmu. Koliko su opasni vozači koji su poslati u zatvor, najbolje pokazuje podatak da vozač koji ima dva promila alkohola, ima osamdeset puta veći rizik da izazove saobraćajnu nezgodu, nego trezan vozač", objašnjava Okanović.

Na osnovu Izmena zakona o bezbednosti u saobraćaju, pored vožnje sa više od dva promila, nasilničkom vožnjom smatra se i prekoračenje brzine za više od 90 kilometara na sat u naselju, za više od 100 kilometara na sat van naselja, preticanje kolone preko “pune” linije i najmanje dva prolaska na crveno u roku od 10 minuta.

Kazne za alkohol

Najviša novčana kazna ostaje od 100.000 do 120.000 dinara ili oko 1.000 evra, koliko će morati da plate svi vozači sa više od 1,2 promila alkohola u krvi, (ranije je ta granica bila dva promila). Isto važi i za one oni koji odbiju alkotestiranje, kao i za vozače koji prekorače brzinu od 71 do 90 kilometara na sat u naselju ili od 81 do 100 kilometara na sat van naselja.

Ista kazna zaprećena je i onima koji voze bez ijedne položene kategorije ili ako im je oduzeta dozvola na određeni period. Ova kazna predviđena je i za one koji pretiču ili obilaze vozilo koje se zaustavilo ispred pešačkog prelaza radi propuštanja pešaka, odnosno prevoze decu mlađu od 12 godina na mestu vozača.

Nema oduzimanja vozila

Za najteže prekršaje vozačima, ipak, neće biti oduzimana vozila iako je ta mogućnost najavljivana više puta u prethodne dve godine.

