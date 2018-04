OSVETA PREVARENOG VLASNIKA STANA: Podstanarke ga pokrale, on im izlepio fotografije po gradu!

Slobodan Živaljević iz Lazarevca prijavio je prokupačkoj policiji da su ga pokrale podstanarke, koje su u njegovoj porodičnoj kući u Prokuplju stanovale pet meseci. Očajan zbog toga, ali i da bi sprečio da se nekom drugom desi isto, on je po celom Prokuplju izlepio fotografije podstanarki sa informacijama o tome šta su uradile.



Živaljević kaže da Slađana M. i Živka D. nisu platile kiriju pet meseci, da su ostavile dug za komunalije 31.000 dinara i da su dosta stvari iznele iz kuće kad su napustile stan.

- Ovo je prvi put da sam izdao kuću, jer sam majku doveo kod mene u Lazarevac, gde je u međuvremenu i preminula. Računao sam da je bolje da neko bude u kući, pa sam je izdao majci i ćerki koja ima dvoje male dece. Nikada nisam dolazio, ali sam ih nekoliko puta opomenuo da ne plaćaju stanarinu. I posle pet meseci mi je komšija javio da su se iselile. Kada sam došao da proverim, imao sam šta da vidim. Pola stvari je izneto iz kuće, a dug za struju i stanarinu otišao je u nebo - priča Živaljević.



On dodaje da je slučaj odmah prijavio policiji i da mu je rečeno da će od Slađane M. i Živke D. da uzmu izjave, ali da će teško bilo šta moći da se uradi. Kako navodi, mogu da ih terete samo za krađu, a pošto nemaju stabilna primanja, neće moći ni da naplati svoje.



Očajan čovek je potom, želeći da upozori druge Prokupčane koji izdaju stan, sa Fejsbuka odštampao slike obe žene i izlepio ih svugde po Prokuplju.

- Tek tada me je pozvala Slađana i rekla da ona to nije učinila, da je to njena majka i da nije lepo što sam stavio njenu sliku. A danima pre toga sam ih zvao i nisu odgovarale - ističe naš sagovornik.



Živaljević kaže da će verovatno morati da se oprosti od stvari koje su mu ukradene i novca koji mu duguju, ali da želi da upozori sve ostale da vode računa koga primaju u svoje kuće i stanove.

