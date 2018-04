MARJANOVIĆI DOVODE SVEŠTENIKA NA NASIP: Svekar osveštava mesto na kom je Jelena ubijena!

Porodica Zorana Marjanovića, koji je više od osam meseci u pritvoru zbog sumnje da je ubio suprugu Jelenu Marjanović, odlučila je da sa sveštenikom osvešta mesto na nasipu na kojem je pronađeno telo pevačice i gde su podigli spomen-ploču, saznaje Kurir.



Ovo je za naš list potvrdio Vladimir Marjanović, svekar ubijene pevačice.

- Planiramo da sa sveštenikom na 25 meseci od ubistva osveštamo to mesto, ali i spomen-ploču koju smo podigli. To je mesto gde je njeno telo pronađeno i gde je, kako se sumnja, ubijena. U duhu pravoslavlja, želja nam je da se to mesto osvešta - rekao je kratko Vladimir Marjanović, ne želeći da otkriva druge detalje.



Bili na pomenu



Podsetimo, Vladimir Marjanović je sa najužom rodbinom i sveštenikom na groblju Zbeg 2. aprila obeležio dvogodišnji pomen od Jeleninog ubistva. Sa njima na groblju nije bila Zoranova i Jelenina ćerka jer je, kako nam je Vladimir tada objasnio, bila na izletu sa ostalom decom iz vrtića.

- Janu dovodimo na grob kada poželi da dođe. Poslednji put je mami na grob ostavila poklon za 8. mart - rekao je tada Vladimir.

Marjanovići i dalje odbijaju, na savet advokatskog tima koji zastupa Zorana Marjanovića pred sudom, da komentarišu bilo šta vezano za njegov pritvor i očekivanja od predstojećeg suđenja.



Što se Zoranove i Jelenine ćerkice Jane tiče, komšije Marjanovića kažu da oni vode maksimalno računa o njoj.



Svi se trude oko Jane



- Svi se trude oko nje i paze je, stvarno ne mogu ništa loše da kažem. Svesni su i oni koliko je devojčici teško zbog svega i gledaju da joj ugode koliko mogu. Znam da i dalje pominje majku, ali i oca, za koga se vezala posle Jecine smrti. Do sada je, koliko znam, dva puta posetila oca u zatvoru. Boga pitaj kako se to dete oseća zbog svega i šta njoj prolazi kroz glavu. Nadam se da jednog dana, kad sve ovo prođe, neće ostati ozbiljne posledice na nju - priča jedna od Marjanovićevih komšinica i dodaje da Janu svakog dana neko iz kuće vodi u vrtić i dovodi iz njega.



Čeka se početak suđenja OPTUŽNICA JOŠ NA DOPUNI

Protiv Marjanovića je 9. februara Više javno tužilaštvo podiglo optužnicu zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo jer je na „svirep i podmukao način“ lišio života svoju suprugu. Međutim, 20. marta Viši sud u Beogradu vratio je tužilaštvu na dopunu optužnicu protiv njega. Kako smo ranije pisali, sud smatra da tužilaštvo treba da pribavi dodatne dokaze, između ostalog i da ispita u svojstvu svedoka ćerku Zorana i ubijene Jelene Marjanović.



Jelena Rafailović

