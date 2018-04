BRUTALNO PRETUČEN TAKSISTA U PRIJEPOLJU: Tražili mu cigaretu, a onda ga bacili na zemlju i krvnički udarali po telu!

PRIJEPOLJE - Prijepoljski taksista Samir K. napadnut je rano jutros na taksi stajalištu kod Železničke stanice u Prijepolju, a dvojica napadača koji su danas tokom dana privedeni, polomili su mu ruku i teško ga pretukli.

"Prišli su mi njih dvojica, tražili cigaretu, a kada sam rekao da nemam, jedan od njih ušao je u vozilo, seo na mesto suvazača, a drugi na zadnje sedište. Onaj što je bio napred držao mi je ruke, a onaj sa zadnjeg sedišta počeo je da me udara u glavu... Neko vreme tukli su me tako, a onda su me izvukli iz vozila i bacili na zemlju, tukli pesnicama, udarali nogama", ispričao nam je danas povređeni taksista dodajući da su ga dvojica momaka tukli barem pet minuta.

Napadnuti taksista pomoć je zatražio u prijepoljskoj Bolnici odakle je posle ukazane pomoći pušten na kućno lečenje, a konstatovane su mu povrede glave, grudnog koša, ruku i nogu.

Kaže da jednog od napadače ne poznaje i da ga nikada nije video, a da je drugog video jednom u životu i da je tada, koliko se seća, od taksiste tražio besplatnu vožnju.

"Dok su me tukli u kolima uspeo sam da signaliziram kolegama da sam u opasnosti, kolege su pozvali policiju i krenuli ka meni, ali dok su stigli, napadači su pobegli", priča napadnuti taksista.

