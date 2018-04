ISPOVEST VERENICE VOZAČA BENTLIJA O POSLEDNJEM POZIVU KOBNE NOĆI: Najsrećnija bih bila da su me ubili sa njim!

- Najsrećnija bih bila da su me ubili sa Lukom, sigurna sam da bi mi tako bilo i lakše i lepše. Čovek kao on se dva puta ne rađa i to zna svako ko ga je ikada upoznao.



Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest Isidora P. (22) verenica Luke Radulovića koji je u noći između utorka i srede ubijen u klubu "Ispod mosta". U trenutku pucnjave, Isidora je bila kod kuće, a kako kaže Luka ju je poslednji put pozvao oko 1 sat noću.

"Zvao me je da pita kako sam i kaže da će doći ujutru, kad završi posao. Trebalo je sutradan da idemo do grada pa smo pričali o tome, poželeo mi je lepe snove i to je bilo to", kroz suze priča ova studentkinja.



Kako kaže, kasnije ju je nazvao brat i javio joj da je Luka upucan i da se nalazi u Urgentnom centru.

"Spremila sam se, pozvala njegovu mamu i otišla tamo. Dok sam stajala ispred bolnice razmišljala sam o tome kako je Luka dobro, na operaciji je, sve će se lepo završiti. Već sam mislila o tome šta ću mu reći kada ga budem videla, nisam nijednim delom posumnjala da će umreti. Onda su došli i odvojili njegovu mamu, a nama rekli da ona ide kući ali će se vratiti ujutru...Tek mi je brat saopštio da je Luka umro i taj šok, taj horor nikad neću zaboraviti - prisetila se Isidora noći između utorka i srede kada je ostala bez verenika.



Ona naglašava da ne zna šta se događalo kobne večeri, kao i da nije upoznata sa time da li je njen verenik u klubu bio poslovno ili kao gost na žurki.

"Luka inače nije odlazio na to mesto. Nikada mi se nije žalio, nije pominjao da je sa nekim u svađi ili problemu, niti se plašio bilo čega. Njega su ljudi voleli, bio je hrabar, nije se plašio ničeg. Ne verujem da mu je prećeno, jedino mi je moguće da je ovo neki sukob koji je imao od ranije", priča Isidora P.

Bio veoma nežan

Svima je pokazivao ljubav Isidora kaže da je sa Lukom bila dugo u vezi i da su ga njeni najbliži prihvatili. "Ko ga je upoznao, nije mogao da ga ne voli. Činio je dobro za svakoga, od usta je sebi uzimao da bi drugima davao. Radio je tako divne stvari, pokazivao ljubav, bio požrtvovan, što je u suprotnosti sa njegovim izgledom. Bili smo kao svaki drugi par, šetali psa, išli do grada, u prodavnicu uvek zajedno", rekla je nesrećna devojka.

