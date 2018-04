PUŠTENI IZ ZATVORA, PA LIKVIDIRANI U MAFIJAŠKIM OBRAČUNIMA: Da su ovi ŽESTOKI MOMCI ostali na robiji, danas bi bili živi!

Nekoliko žestokih momaka ubijeno je baš u trenutku dok su čekali poziv za izdržavanje kazne ili su nedavno bili pušteni iz pritvora, zbog čega se može reći da je za pojedine pripadnike kriminalnog miljea daleko bezbednije iza zatvorskih zidina.

Sa ovim se slaže i kriminolog Dobrivoje Radovanović.

- Mislim da se ovakvi obračuni ne bi dešavali da se zakon strogo poštuje, odnosno da se osuđenici na vreme šalju na izdržavanje kazne. Izbegavajući odlazak u zatvor, oni nastavljaju da čine krivična dela, a po pravilu narko-kriminala, ubrzo se nalaze u centru sukoba i postaju mete likvidacija. Neverovatno je da se takvim ljudima omogućava višekratno odlaganje kazne zatvora i da se nalaze na slobodi - kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović.



On navodi da se u ovakvoj vrsti kriminala ubistva uobičajena:



- Država ne može da drži u pritvoru one ljude za koje ne postoji pravni osnov, ali može da izriče kazne dosta brže. To bi značilo da ljudi koji čine teška krivična dela odmah po hapšenju budu osuđeni i odu na izdržavanje kazne kako bi se sprečio boravak na slobodi i novo činjenje krivičnog dela, ali i da budu likvidirani od suparničkog klana.



Luka Radulović



Luka Radulović, koji je u žižu javnosti dospeo kada je „bentlijem“ presekao kolonu vozila u kojoj je bio predsednik Aleksandar Vučić, ubijen je pre četiri dana u pivnici u Crnogorskoj ulici. Radulović je nakon hapšenja u „slučaju bentli“ pušten na slobodu, ali je ubrzo uhapšen zbog trgovine drogom. Tužilaštvo za organizovani kriminal je protiv njega povelo istragu u oktobru prošle godine, da bi Radulović u martu ove godine priznao krivicu i sklopio sporazum kojim je osuđen na tri godine zatvora, ali je do poziva za izdržavanje kazne pušten iz pritvora.



Pušten iz pritvora



9. 3. 2018.

Ubijen



18. 4. 2018.



Marko Markuš



Marko Markuš ubijen je u novembru 2017. ispred hotela „Sajam“ u Novom Sadu, a ubica do danas nije pronađen. Markuš je imao debeo policijski dosije. U februaru iste godine pušten je iz zatvora nakon što je odslužio kaznu za nanošenje teških povreda Aleksandru Dragojloviću, koji je kasnije u bolnici preminuo od posledica povreda. U vreme ubistva, protiv njega se vodio postupak za nanošenje teških povreda Aleksandru Kovačeviću, zvanom Dizel, kom je 2014. Ulici Laze Telečkog polomio vilicu, ali je postupak obustavljen nakon njegove smrti.



Pušten iz pritvora



28. 2. 2017.



Ubijen



24. 11. 2017.



Slobodan Šaranović



Slobodan Šaranović ubijen je u martu 2017. ispred svoje porodične kuće u Budvi. On je u decembru, tri meseca pre smrti, pušten iz pritvora u Spužu, gde je proveo skoro tri godine zbog sumnje da je sa Ratkom Koljenšićem organizovao ubistvo Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića. Šaranović je sve vreme negirao krivicu, a Srbija je u više navrata tražila njegovo izručenje. Interesantno je da je procenjeno da je i život Ratka Koljenšića u opasnosti, pa ga policija čuva na tajnim lokacijama. U međuvremenu je doneta i sudska presuda za ubistvo Nikole Bojovića.



Pušten iz pritvora



8. 12. 2016.



Ubijen



11. 3. 2017.



Aleksandar Stanković



Aleksandar Stanković, vođa navijača Partizana, ubijen je sredinom oktobra 2016, kada je nepoznati napadač izrešetao njegov automobil na raskrsnici Bačvanske i Ulice Gospodara Vučića. Stanković je u maju 2013. pravosnažno osuđen na pet godina i deset meseci zatvora zbog optužbi da se bavio krijumčarenjem droge. S obzirom na to da se na kraju postupka branio sa slobode, na izdržavanje kazne nikada nije otišao jer je pune tri i po godine uspevao da odloži odlazak u zatvor zbog lošeg zdravstvenog stanja.



Pušten iz pritvora



20. 12. 2011.



Ubijen



16. 10. 2016.



Nenad Opačić



Nenad Opačić i njegova supruga Jasmina ubijeni su 28. februara 2015. ispred zgrade u kojoj su živeli. U trenutku ubistva on je izdržavao višegodišnju zatvorsku kaznu u Sremskoj Mitrovici, ali je bio na odsustvu. Ubica je u Nenada Opačića ispalio desetak hitaca i ubio ga na mestu, dok je njegovu suprugu metak pogodio u glavu. Bio je osuđen zbog organizovanja „veterničke grupe“, koja je prodavala narkotike, i sa robije je trebalo da bude pušten 2018. godine. Janoš Šnajder Pendula, koji se sumnjičio za ovo ubistvo, pronađen je mrtav u Češkoj posle nekoliko meseci.



Pušten (odsustvo)



23. 2. 2015.



Ubijen



28. 2. 2015.



Velibor Dunjić



Vođa navijača Crvene zvezde Velibor Dunjić ubijen je sredinom maja 2014, ispred splava na Ušću, pet meseci nakon što ga 26. decembra 2013. Viši sud osudio na kaznu zatvora od dve godine zbog napada na lidera LDP Čedomira Jovanovića. Dunjić je osuđen jer je uoči vaterpolo utakmice između Crvene zvezde i mađarskog Segedina napao Jovanovića, koji se zatekao u istom restoranu sa suprugom i prijateljima. Istom presudom Dunjiću je ukinut pritvor, a uoči žalbenog postupka, koji je trebalo da se održi pred Apelacionim sudom, Dunjić je ubijen.



Pušten iz pritvora



26. 12. 2013.



Ubijen



16. 5. 2014.



Ispovest Verenica Luke Radulovića isidora

NAJSREĆNIJA BIH BILA DA SU ME UBILI SA NJIM!



- Najsrećnija bih bila da su me ubili s Lukom, sigurna sam da bi mi tako bilo i lakše i lepše. Čovek kao on se dva puta ne rađa i to zna svako ko ga je ikada upoznao.



Ovo za Kurir kaže Isidora P. (22), verenica ubijenog Luke Radulovića U trenutku pucnjave, Isidora je bila kod kuće, a kako kaže, Luka ju je poslednji put pozvao oko jedan sat noću, malo pre nego što je upucan.

- Trebalo je sutradan da idemo do grada, pa smo pričali o tome, poželeo mi je lepe snove i to je bilo to - kroz suze priča mlada devojka.



Ona naglašava da ne zna šta se događalo kobne večeri.

- Luka inače nije odlazio na to mesto. Nikada mi se nije žalio, nije pominjao da je s nekim u svađi ili problemu, niti se plašio bilo čega. Njega su ljudi voleli, bio je hrabar, nije se plašio ničeg. Ne verujem da mu je prećeno, jedino mi je moguće da je ovo neki sukob koji je imao odranije - kaže Isidora.

